Рух та Металіст 1925 не змогли виявити сильнішого у поєдинку 6-го туру УПЛ. Відео голів та огляд гри дивіться на "Футбол 24".

Обидва голи у зустрічі команди провели ще в першій половині. Спочатку Ростислав Русин класним ударом у нижній кут завершив швидку атаку Металіста 1925, але Рух через 5 хвилин відповів автоголом Жичикова.

Рух у більшості несподівано втратив очки у матчі з Металістом 1925 – забивали лише харків'яни

По перерві, хоч львів'яни і володіли ініціативою та догравали матч у більшості, забити так і не вдалось, тож гра завершилась з рахунком 1:1.