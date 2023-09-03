Краса від Русина у відеоогляді матчу Рух – Металіст 1925 – 1:1
3 вересня 22:15 - Читать на русском
Рух та Металіст 1925 не змогли виявити сильнішого у поєдинку 6-го туру УПЛ. Відео голів та огляд гри дивіться на "Футбол 24".
завершено
Ростислав Русин 25’
Ярослав Мартинюк 73’
25’ Ростислав Русин
73’ Ярослав Мартинюк
Обидва голи у зустрічі команди провели ще в першій половині. Спочатку Ростислав Русин класним ударом у нижній кут завершив швидку атаку Металіста 1925, але Рух через 5 хвилин відповів автоголом Жичикова.
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По перерві, хоч львів'яни і володіли ініціативою та догравали матч у більшості, забити так і не вдалось, тож гра завершилась з рахунком 1:1.
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