Красота от Русина в видеообзоре матча Рух – Металлист 1925 – 1:1
3 сентября 22:15 - Читати українською
Рух и Металлист 1925 не смогли выявить сильнейшего в поединке 6-го тура УПЛ. Видео голов и обзор игры смотрите на "Футбол 24".
завершено
Ростислав Русин 25’
Ярослав Мартынюк 73’
25’ Ростислав Русин
73’ Ярослав Мартынюк
Оба гола во встрече команды провели еще в первой половине. Сначала Ростислав Русин классным ударом в нижний угол завершил быструю атаку Металлиста 1925, но Рух через 5 минут ответил автоголом Жичикова.
Рух в большинстве неожиданно потерял очки в матче с Металлистом 1925 – забивали только харьковчане
После перерыва, хотя львовяне и владели инициативой и доигрывали матч в большинстве, забить так и не удалось, поэтому игра завершилась со счетом 1:1.
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