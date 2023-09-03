Рух и Металлист 1925 не смогли выявить сильнейшего в поединке 6-го тура УПЛ. Видео голов и обзор игры смотрите на "Футбол 24".

Оба гола во встрече команды провели еще в первой половине. Сначала Ростислав Русин классным ударом в нижний угол завершил быструю атаку Металлиста 1925, но Рух через 5 минут ответил автоголом Жичикова.

Рух в большинстве неожиданно потерял очки в матче с Металлистом 1925 – забивали только харьковчане

После перерыва, хотя львовяне и владели инициативой и доигрывали матч в большинстве, забить так и не удалось, поэтому игра завершилась со счетом 1:1.