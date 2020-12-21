Краса Іммобіле та Альберто у відеоогляді матчу Лаціо – Наполі – 2:0
09:50 - Читать на русском
Лаціо впевнено здолав Наполі (2:0). Дивіться відео голів та найцікавіших моментів поєдинку на "Футбол 24".
Лаціо вже у першому таймі вирвався вперед завдяки красивому м'ячу головою у виконанні Іммобіле. Наполі ж огризнувся лише кількома гострими моментами. По перерві Альберто обіграв кількох захисників та потужно вистрілив під праву стійку – голасо і без шансів для кіпера!
Лаціо впевнено здолав Наполі, завдавши команді Гаттузо другої поразки поспіль
Лаціо завдяки перемозі піднялось на 8 сходинку з 21 очком, Наполі, який зазнав другої поспіль поразки, залишився п'ятим з 23 пунктами у турнірній таблиці Серії А.
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