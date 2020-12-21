Лаціо вже у першому таймі вирвався вперед завдяки красивому м'ячу головою у виконанні Іммобіле. Наполі ж огризнувся лише кількома гострими моментами. По перерві Альберто обіграв кількох захисників та потужно вистрілив під праву стійку – голасо і без шансів для кіпера!

Лаціо впевнено здолав Наполі, завдавши команді Гаттузо другої поразки поспіль

Лаціо завдяки перемозі піднялось на 8 сходинку з 21 очком, Наполі, який зазнав другої поспіль поразки, залишився п'ятим з 23 пунктами у турнірній таблиці Серії А.