Красота Иммобиле и Альберто в видеообзоре матча Лацио – Наполи – 2:0
09:50 - Читати українською
Лацио уверенно одолел Наполи (2:0). Смотрите видео голов и самых интересных моментов поединка на "Футбол 24".
Лацио уже в первом тайме вырвался вперед благодаря красивому мячу головой в исполнении Иммобиле. Наполи же огрызнулся лишь несколькими острыми моментами. После перерыва Альберто обыграл нескольких защитников и мощно выстрелил под правую стойку – голассо и без шансов для кипера!
Лацио уверенно одолел Наполи, нанеся команде Гаттузо второе поражение подряд
Лацио благодаря победе поднялся на 8 место с 21 очком, Наполи, который потерпел второе поражение подряд, остался пятым с 23 пунктами в турнирной таблице Серии А.
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