Лацио уже в первом тайме вырвался вперед благодаря красивому мячу головой в исполнении Иммобиле. Наполи же огрызнулся лишь несколькими острыми моментами. После перерыва Альберто обыграл нескольких защитников и мощно выстрелил под правую стойку – голассо и без шансов для кипера!

Лацио уверенно одолел Наполи, нанеся команде Гаттузо второе поражение подряд

Лацио благодаря победе поднялся на 8 место с 21 очком, Наполи, который потерпел второе поражение подряд, остался пятым с 23 пунктами в турнирной таблице Серии А.