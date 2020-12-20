В рамках недільної програми 13-го туру Серії А Наполі на виїзді поступився Лаціо. Звіт про матч читайте на "Футбол 24".

Лаціо у рідних стінах приймав Наполі. "Орли" розпочали активніше і вже на 9-й хвилині відкрили рахунок – Іммобіле у штрафному майданчику головою замкнув навіс Марушича. На 18-й хвилині Руїс міг зрівняти рахунок, але його удар з вбивчої відстані вдалось парирувати голкіперу. Неаполітанці продовжували спроби відновити рівновагу, але захист римлян без особливих проблем відводив усі загрози.

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У другому таймі ситуація на полі не змінилась – гості безрезультатно намагались будувати позиційні атаки, а "орли" грали на швидких виходах і контратаках. На 56-й Альберто обіграв кількох захисників, увірвався у штрафний майданчик і потужно вистрілив під праву стійку – 2:0.

Після цього Дженнаро Гаттузо кинув у бій свіжі сили, збільшивши кількість нападників на полі, але змін це не принесло. Римляни після забитого почали грати на утримання результату, віддавши контроль над м'ячем неаполітанцям, але відквитати хоча б один гол вони так і не змогли. Зрештою, фінальний свисток зафіксував впевнену перемогу Лаціо – 2:0.

Завдяки здобутим 3-м очкам Лаціо із 21-м заліковим балом піднявся на 8-му сходинку турнірної таблиці, натомість Наполі, який зазнав другої поспіль поразки, із 23-ма пунктами залишився на 5-му місці першості.

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