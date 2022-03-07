Президент Руху Григорій Козловський розповів, як його клуб допомагає біженцям після вторгнення росіян на територію України.

"У нас, окрім дітей, ми прийняли десь 700 біженців. Усі ресторани, що були на базі, запустили, останні 4 дні вийшли на об’єм 1000 обідів в день. Ми возимо на вокзал, там біда – по 30-35 тисяч людей вдень. Дітки в шторах, люди з дому бігли, хто як міг. Приносили фотографії, діти по кусочку піци діляться – це жах, така біда.

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Допомагаємо, як можемо. Закупились продуктами, у нас запаси були. Поки у нас у Львові таких перебоїв немає, намагаємось допомогти", – поділився Козловський у коментарі Денисов Time.

Нагадаємо, 24 лютого росіяни розпочали підступну війну проти України, обстрілюючи мирні міста. ВСУ успішно стримує ворога, не даючи йому прорватись вглиб країни.

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