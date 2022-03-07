Козловський: На базі Руху, окрім дітей, ми прийняли десь 700 біженців
"У нас, окрім дітей, ми прийняли десь 700 біженців. Усі ресторани, що були на базі, запустили, останні 4 дні вийшли на об’єм 1000 обідів в день. Ми возимо на вокзал, там біда – по 30-35 тисяч людей вдень. Дітки в шторах, люди з дому бігли, хто як міг. Приносили фотографії, діти по кусочку піци діляться – це жах, така біда.
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Допомагаємо, як можемо. Закупились продуктами, у нас запаси були. Поки у нас у Львові таких перебоїв немає, намагаємось допомогти", – поділився Козловський у коментарі Денисов Time.
Нагадаємо, 24 лютого росіяни розпочали підступну війну проти України, обстрілюючи мирні міста. ВСУ успішно стримує ворога, не даючи йому прорватись вглиб країни.
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