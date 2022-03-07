Козловский: На базе Руха, кроме детей, мы приняли около 700 беженцев
Президент Руха Григорий Козловский рассказал, как клуб помогает беженцам после вторжения россиян на территорию Украины.
"У нас, кроме детей, мы приняли около 700 беженцев. Все находящиеся на базе рестораны запустили, последние 4 дня вышли на объем 1000 обедов в день. Мы возим на вокзал, там беда – по 30-35 тысяч человек днем. Детки в шторах, люди из дома бежали, кто как мог. Приносили фотографии, дети по кусочку пиццы делятся – это ужас, беда такая.
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Помогаем как можем. Закупились продуктами, у нас запасы были. Пока у нас во Львове таких перебоев нет, пытаемся помочь", – поделился Козловский в комментарии Денисов Time.
Напомним, 24 февраля россияне начали коварную войну против Украины, обстреливая мирные города. ВСУ успешно сдерживает врага, не давая ему прорваться в глубь страны.
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