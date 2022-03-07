"У нас, кроме детей, мы приняли около 700 беженцев. Все находящиеся на базе рестораны запустили, последние 4 дня вышли на объем 1000 обедов в день. Мы возим на вокзал, там беда – по 30-35 тысяч человек днем. Детки в шторах, люди из дома бежали, кто как мог. Приносили фотографии, дети по кусочку пиццы делятся – это ужас, беда такая.

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Помогаем как можем. Закупились продуктами, у нас запасы были. Пока у нас во Львове таких перебоев нет, пытаемся помочь", – поделился Козловский в комментарии Денисов Time.

Напомним, 24 февраля россияне начали коварную войну против Украины, обстреливая мирные города. ВСУ успешно сдерживает врага, не давая ему прорваться в глубь страны.

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