Козловський – після поразки від Шахтаря: Динамо хоче з нами грати 27 травня, але це забагато – хлопці повмирають

Президент Руха Григорій Козловський поділився враженнями від товариського матчу своєї команди проти Шахтаря (1:4).

"Я абсолютно не розчарований, і хочу звернутися до всіх вболівальників – нема чого розчаровуватися, ми йдемо правильним шляхом. Не забувайте, що ми грали поспіль з двома топами, і до 70 хвилини все було нормально. Потім команда зупинилась, але це природно – у нас лише третій тиждень підготовки, а Шахтар вже готовий.

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Нам би побільше таких матчів. Хай програємо цього року 1:2, 1:3, але я вважаю, що з кращою підготовкою ми б дали ще кращий бій. Сильним можна стати лише в спарингах із сильним. Динамо хоче зіграти 27 травня, але це забагато – хлопці повмирають. Шукаємо спаринги з хорошими командами Прем'єр-ліги. Думками, серцем і турнірною таблицею ми вже там", – запевнив Козловський у коментарі YouTube-каналу Руха.

Нагадаємо, два дні тому лідер Першої ліги провів гру проти Динамо, розписавши нічию 0:0.

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