Козловский – после поражения от Шахтера: Динамо хочет с нами играть 27 мая, но это слишком много – парни умрут

Президент Руха Григорий Козловский поделился впечатлениями от товарищеского матча своей команды против Шахтера (1:4).

"Я абсолютно не разочарован, и хочу обратиться ко всем болельщикам – нечего расстраиваться, мы идем правильным путем. Не забывайте, что мы играли подряд с двумя топами, и до 70 минуты все было нормально. Потом команда остановилась, но это естественно – у нас только третья неделя подготовки, а Шахтер уже готов.

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Нам бы побольше таких матчей. Пусть проигрываем в этом году 1:2, 1:3, но я считаю, что с лучшей подготовкой мы бы дали еще лучше бой. Сильным можно стать только в спаррингах с сильным. Динамо хочет сыграть 27 мая, но это слишком много – ребята умрут. Ищем спарринги с хорошими командами Премьер-лиги. Мыслями, сердцем и турнирной таблицой мы уже там", – заверил Козловский в комментарии YouTube-каналу Руха.

Напомним, два дня назад лидер Первой лиги провел игру против Динамо, расписав ничью 0:0.

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