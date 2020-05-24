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Козловский – после поражения от Шахтера: Динамо хочет с нами играть 27 мая, но это слишком много – парни умрут

13:40 173 Читати українською
Козловский – после поражения от Шахтера: Динамо хочет с нами играть 27 мая, но это слишком много – парни умрут
Григорий Козловский / Фото из открытых источников

Президент Руха Григорий Козловский поделился впечатлениями от товарищеского матча своей команды против Шахтера (1:4).

Товарищеские матчи
Шахтер
4
4 : 1
1
Рух
11:00 24:05:2020
завершено
 

"Я абсолютно не разочарован, и хочу обратиться ко всем болельщикам – нечего расстраиваться, мы идем правильным путем. Не забывайте, что мы играли подряд с двумя топами, и до 70 минуты все было нормально. Потом команда остановилась, но это естественно – у нас только третья неделя подготовки, а Шахтер уже готов.

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Нам бы побольше таких матчей. Пусть проигрываем в этом году 1:2, 1:3, но я считаю, что с лучшей подготовкой мы бы дали еще лучше бой. Сильным можно стать только в спаррингах с сильным. Динамо хочет сыграть 27 мая, но это слишком много – ребята умрут. Ищем спарринги с хорошими командами Премьер-лиги. Мыслями, сердцем и турнирной таблицой мы уже там", – заверил Козловский в комментарии YouTube-каналу Руха.

Напомним, два дня назад лидер Первой лиги провел игру против Динамо, расписав ничью 0:0.

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Первая лига Шахтер Шахтер Динамо Киев Динамо Киев Шахтер - Рух Григорий Козловский Рух Рух
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