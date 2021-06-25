Захисник Динамо Артем Шабанов, який повернувся з оренди у польській Легії, розповів про перші тренування після відпустки.

"Думаю, ми зараз тільки на етапі закладання фізичної підготовки. Багато бігової роботи, "набігаємо" фундамент. Далі будемо починати виконувати більше тактичних вправ.

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Луческу сказав, що хоче побачити в тренувальному процесі всіх молодих футболістів, які прийшли з дубля, а також футболістів, які повернулися з оренди, серед яких і я. Кожному буде надано шанс проявити себе. Він буде дивитися, який у кого потенціал, хто буде потрібен йому в команді. Це все буде видно на першому зборі.

Зі свого боку буду намагатися робити все від мене залежне аби залишитися в Динамо. А далі все буде залежати від тренера, від його рішення.

Щодо моєї оренди в Легії... Через травму пропустив я небагато – отримав її за п'ять або шість ігор до кінця сезону. В цілому досвід в оренді я розцінюю як позитивний. Принаймні я став чемпіоном Польщі. Пограв у новому для себе чемпіонаті, подивився, відчув на собі інший футбол. Набрався ігрового досвіду, адже в Динамо в минулому сезоні я грав не так багато. Став чемпіоном відразу двох країн – України та Польщі. Хоча, як сказав Саня Андрієвський, – я здобув чемпіонство "в джинсах".

Якщо порівнювати УПЛ з Екстраклясою... У Польщі команди грають у більш відкритий футбол. Усі більше налаштовані на пресинг. Від оборони грає мало команд", – цитує Шабанова офіційний сайт Динамо.

Нагадаємо, Динамо вирушить на збір у Швейцарію вже 28 червня.

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