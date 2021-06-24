Луческу повернувся до Києва та провів тренування – низка гравців покинули лазарет Динамо
Київська команда поки не у повному складі готується до наступного сезону.
Наставник Динамо Мірча Луческу прибув до Києва з Бухареста, де виступав амбасадором збірної України, та одразу приступив до своїх обов'язків, повідомляє сайт "біло-синіх".
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До тренування також долучились Олександр Сирота та Богдан Лєднєв, легіонери Карлос де Пена, Сідклей, Беніто, а також гравці, які залікувати травми – Беньямін Вербіч, Віталій Буяльський, Олександр Андрієвський, Володимир Шепелєв.
Нагадаємо, Динамо вирушить на збір у Швейцарію вже 28 червня.
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