Київська команда поки не у повному складі готується до наступного сезону.

Наставник Динамо Мірча Луческу прибув до Києва з Бухареста, де виступав амбасадором збірної України, та одразу приступив до своїх обов'язків, повідомляє сайт "біло-синіх".

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До тренування також долучились Олександр Сирота та Богдан Лєднєв, легіонери Карлос де Пена, Сідклей, Беніто, а також гравці, які залікувати травми – Беньямін Вербіч, Віталій Буяльський, Олександр Андрієвський, Володимир Шепелєв.

Нагадаємо, Динамо вирушить на збір у Швейцарію вже 28 червня.

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