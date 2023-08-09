Денис Кожанов може очолити другу команду "левів", яка виступає у Другій лізі.

Легендарний півзахисник львівських Карпат Денис Кожанов може закінчити кар'єру гравця і очолити резервну команду "левів", яка розпочала свої виступи у Другій Лізі. Про це пише видання Спортивка.

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За інформацією видання, кандидатура Кожанова з'явилася після того, як було звільнено з посади коуча Карпат-2 Володимира Вільчинського.

Багатьох уболівальників здивувала поява Кожанова у складі друголігових Карпат-2 на поєдинок проти Руху-2 (5:0). За повідомленням джерела, в Карпатах готують Кожанова до тренерської роботи.

Контракт Дениса з Карпатами дійсний до наступного літа. Transfermarkt оцінює Кожанова у 100 тисяч євро.