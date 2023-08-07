Дубль Карпат у дебютному для себе матчі познущався над другою командою Руха (5:0). Читайте звіт про дуель на "Футбол 24".

Друга ліга, 1-й тур

Рух-2 – Карпати-2 – 0:5

Голи: Кожанов, 19, 54 (п.), Сідун, 66, 71, Фетько, 81

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Гості вийшли вперед в середині першого тайму – Кожанов зважився на удар з меж штрафного у ліву дев'ятку. По перерві голкіпер Руха завалив у власному штрафному суперника і Денис з позначки оформив дубль.

В середині другої сорокап'ятихвилинки Сідун відгукнувся на подачу зі стандарту і головою зробив рахунок 3:0 на користь Карпат. Не минуло і десяти хвилин, як форвард "левів" записав до свого доробку другий гол – після розіграшу кутового Вадим легко добив сферу у сітку. Поставив масну крапку у матчі Фетько, який втік сам на сам з Геретою і пробив йому поміж ніг.

Дебютна перемога Карпат-2 у дебютному львівському дербі.

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