Денис Кожанов может возглавить вторую команду "львов", выступающую во Второй лиге.

Легендарный полузащитник львовских Карпат Денис Кожанов может закончить карьеру игрока и возглавить резервную команду "львов", начавшую свои выступления во Второй Лиге. Об этом пишет издание Спортивка.

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По информации издания, кандидатура Кожанова появилась после того, как был уволен с должности коуча Карпат-2 Владимир Вильчинский.

Многих болельщиков удивило появление Кожанова в составе второлиговых Карпат-2 на поединок против Руха-2 (5:0). По сообщению источника, в Карпатах готовят Кожанова к тренерской работе.

Контракт Дениса с Карпатами действителен до следующего лета. Transfermarkt оценивает Кожанова в 100 тысяч евро.