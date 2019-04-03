Ковтун: Карпати почуваються спокійніше у психологічному плані після розгрому Ворскли

Захисник Карпат Олексій Ковтун прокоментував перемогу над Ворсклою у матчі 24 туру УПЛ (4:0).

"Емоції лише позитивні, адже ми виграли вдома. Сильно хотіли це зробити, оскільки давно не перемагали. Всі дуже щасливі через цю перемогу над Ворсклою.

Карпати – Ворскла – 4:0 – відео голів

Епізод на початку матчу? Я кинувся під м’яч, який влучив у мене – ось і все. Наш суперник – це хороша і організована команда з досвідченими футболістами. Не було легко, але слава Богу ми виграли. Після цієї перемоги нам буде трохи спокійніше в психологічному плані. Все одно налаштовуємося серйозно на кожну гру і добре, що здобули три очки", – цитує Ковтуна офіційний сайт Карпат.

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