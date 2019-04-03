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Ковтун: Чувствуем себя спокойнее в психологическом плане после разгрома Ворсклы

09:16 35 Читати українською
Ковтун: Чувствуем себя спокойнее в психологическом плане после разгрома Ворсклы
Алексей Ковтун / ФК Карпаты

Защитник Карпат Алексей Ковтун прокомментировал победу над Ворсклой в матче 24 тура УПЛ (4:0).

"Эмоции только положительные, ведь мы выиграли дома. Сильно хотели это сделать, поскольку давно не побеждали. Все очень счастливы за этой победе над Ворсклой.

Карпаты – Ворскла – 4:0 – видео голов

Эпизод в начале матча? Я бросился под мяч, который попал в меня – вот и все. Наш соперник – это хорошая и организованная команда с опытными футболистами. Не было легко, но слава Богу мы выиграли. После этой победы нам немного спокойнее в психологическом плане. Все равно настраиваемся серьезно на каждую игру и хорошо, что одержали три очка", – цитирует Ковтуна официальный сайт Карпат.

Карпаты разгромили Ворсклу в премьерном матче Косовского

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Ворскла Ворскла Карпаты Карпаты Алексей Ковтун Алексей Ковтун
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