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Ковпак підписав контракт з аматорським клубом

08:52 - Читать на русском
Ковпак підписав контракт з аматорським клубом
Олександр Ковпак / Сайт ЛНЗ-Лебедин

Колишній форвард Таврії, Арсенала та збірної України Олександр Ковпак обрав несподіваний варіант під завісу кар'єри.

Аматорський ЛНЗ-Лебедин на своєму офіційному сайті оголосив про підписання 37-річного нападника.

Екс-гравець Шахтаря і Металіста опинився в аматорському клубі

У грудні Ковпак приєднався до друголігового Полісся, однак через дострокове завершення чемпіонату не зіграв за житомирців жодного матчу. Зірковий форвард вже тренується з новими партнерами, він став дев'ятим новачком ЛНЗ-Лебедин в це міжсезоння. Наразі клуб з Черкаської області грає в чемпіонаті України серед аматорів і посідає друге місце в своїй групі з 12 команд.

Додамо, що раніше Ковпак також захищав кольори ФК Черкаси, Таврії, київського Арсенала, Севастополя, Ворскли, ФК Полтава, Десни. У сезоні 2008/09 нападник став найкращим бомбардиром УПЛ, забивши 17 м'ячів за Таврію. У 2013 році Ковпак зіграв 3 матчі в складі збірної України.

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Теги
Аматорський футбол Олександр Олександр Ковпак
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