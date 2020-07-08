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Ковпак подписал контракт с любительским клубом

08:52 - Читати українською
Ковпак подписал контракт с любительским клубом
Александр Ковпак / Сайт ЛНЗ-Лебедин

Бывший форвард Таврии, Арсенала и сборной Украины Александр Ковпак выбрал неожиданный вариант под занавес карьеры.

Любительский ЛНЗ-Лебедин на своем официальном сайте объявил о подписании 37-летнего нападающего.

Экс-игрок Шахтера и Металлиста оказался в любительском клубе

В декабре Ковпак присоединился к второлиговому Полесью, однако из-за досрочного завершения чемпионата не сыграл за житомирцев ни одного матча. Звездный форвард уже тренируется с новыми партнерами, он стал девятым новичком ЛНЗ-Лебедин в это межсезонье. Сейчас клуб из Черкасской области играет в чемпионате Украины среди любителей и занимает второе место в своей группе из 12 команд.

Добавим, что ранее Ковпак также защищал цвета ФК Черкассы, Таврии, киевского Арсенала, Севастополя, Ворсклы, ФК Полтава, Десны. В сезоне 2008/09 нападающий стал лучшим бомбардиром УПЛ, забив 17 мячей за Таврию. В 2013 году Ковпак сыграл 3 матча в составе сборной Украины.

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Теги
Аматорский футбол Александр Александр Ковпак
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