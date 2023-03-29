"Давайте будем терпеливы и не будем делать поспешных выводов. Мудрику нужно время, чтобы адаптироваться в очень сильном английском элитном дивизионе. Пока что над ним тяготеет тяжесть ответственности и это мешает ему демонстрировать свои лучшие качества.

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Но обогатившись ценным опытом, Мудрик все может поправить. Я верю, что уже в июньских матчах отборочного цикла мы увидим совсем другого Михаила. Также надеюсь, что усилят сборную Украины Ярмоленко и Забарный, которые вернутся в строй", – цитирует Ковальца Команда 1.

Напомним, бывшая звезда Шахтера пока не поражает Челси – 7 неполных поединков во всех турнирах и всего одна результативная передача.

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