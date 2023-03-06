"Мені здається, що сам Челсі повинен був дати Мудрику більше часу на адаптацію. Тому що великий тиск, плюс Міша не був готовий в ігровому тонусі, не був готовий у функціональному плані. Ці 100 мільйонів тиснули на тренера більше, що треба його випускати.

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Михайло талановитий гравець і в нього велике майбутнє. Треба дати трохи часу на адаптацію. Хоча ми розуміємо, що якщо купили гравця, то він повинен грати.

Він пропустив гру, команда виграла, але це потрібно було робити відразу – давати йому 15-20 хвилин, півгодини. Як приклад – Каземіро. Перейшов із Реала в Манчестер Юнайтед, де Мудрик і він у плані досвіду і трофеїв? І Каземіро давали 15-20 хвилин, тайм, для адаптації до АПЛ", – сказав Ковалець у програмі "Футбольний формат".

Нагадаємо, Мудрик провів за Челсі шість поєдинків, однак поки не зміг відзначитись жодною результативною дією. Минулу гру з Лідсом Михайло провів у запасі, а його команда здобула першу перемогу за сім матчів.

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