Ковалець: Збірна України нарешті перетворюється з середняка в команду, яка прагне грати з топами на рівних

Колишній наставник молодіжної збірної України Сергій Ковалець оцінив рівень національної команди перед матчем Ліги націй проти Словаччини.

"Андрій Шевченко підкреслив, що буде експериментувати зі складом. Але думаю, експеримент буде акуратним, деякі гравці отримають шанс. Однак в разі національної збірної важливо як якість гри, так і стовідсотковий результат.

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Якщо пригадати першу гру у Львові, то перемога далася нам з неймовірним зусиллям завдяки 11-метровому удару. Збірна Словаччини також не відходить від свого принципу: акцент на оборону з швидким переходом в атаку. Мені довелося в процесі роботи в Словаччині спостерігати матчі їхніх юнацьких та молодіжних збірних, які дуже багато працюють над тактикою.

Наша збірна проходить процес перетворення з міцного середняка в команду, яка прагне грати на рівних з топовими суперниками", – цитує Ковальця видання ua-football.

Нагадаємо, поєдинок Словаччина – Україна відбудеться сьогодні, 16 листопада, початок о 21:45.

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