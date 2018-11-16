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СЛОВАКИЯ - УКРАИНА ЛИГА НАЦИЙ НИДЕРЛАНДЫ - ФРАНЦИЯ

Ковалец: Сборная Украины наконец превращается из середняка в команду, которая стремится играть с топами на равных

11:21 49 Читати українською
Ковалец: Сборная Украины наконец превращается из середняка в команду, которая стремится играть с топами на равных
Сергей Ковалец / Фото ФФУ

Бывший наставник молодежной сборной Украины Сергей Ковалец оценил уровень национальной команды перед матчем Лиги наций против Словакии.

"Андрей Шевченко подчеркнул, что будет экспериментировать с составом. Но думаю, эксперимент будет аккуратным, некоторые игроки получат шанс. Однако в случае национальной сборной важно как качество игры, так и стопроцентный результат.

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Если вспомнить первую игру во Львове, то победа далась нам с невероятным усилием благодаря 11-метровому удару. Сборная Словакии также не отходит от своего принципа: акцент на оборону с быстрым переходом в атаку. Мне пришлось в процессе работы в Словакии наблюдать матчи их юношеских и молодежных сборных, которые очень много работают над тактикой.

Наша сборная проходит процесс преобразования с крепкого середняка в команду, которая стремится играть на равных с топовыми соперниками", – цитирует Ковальца издание ua-football.

Напомним, поединок Словакия – Украина состоится сегодня, 16 ноября, начало в 21:45.

Словакия – Украина: анонс матча Лиги наций

Лига наций5 тур

Словакия - Украина: Пятница 16 ноября 2018

Словакия
до матча
6
час
:
21
мин
Украина
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Украина Украина Словакия - Украина Лига наций Сборная Украины Сергей Ковалец Сергей Ковалец
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