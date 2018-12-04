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Ковалець став найкращим гравцем 17-го туру УПЛ

11:23 554 Читать на русском
Ковалець став найкращим гравцем 17-го туру УПЛ
Кирило Ковалець / ФК Олександрія

Українська Прем'єр-ліга назвала найкращого гравця за підсумками 17-го туру чемпіонату України.

За підсумком голосування перемогу здобув півзахисник Олександрії Кирило Ковалець, який у матчі з Ворсклою забив єдиний м’яч. Він значно випередив хавбека Зорі Сіласа, який посів другу сходинку, повідомляє офіційний сайт організації.

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Нагадаємо, підопічні Шарана на виїзді переграли Ворсклу (1:0). Ця перемога дозволила олександрійцям утриматись на другій позиції у турнірній таблиці. Олександрія має в активі 36 очок та відстає від Шахтаря на 6 пунктів.

До складу експертної ради увійшли: Сергій Нагорняк, Ігор Шуховцев, Геннадій Орбу, Степан Юрчишин, Артур Валерко, Віктор Грачов, Ігор Яворський, Йожеф Сабо, Олександр Сопко, Анатолій Чанцев.

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Олександрія Олександрія Кирило Ковалець Кирило Ковалець Найкращий гравець місяця в УПЛ
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