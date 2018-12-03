Наші за кордоном: Девіч повертається, підозри українця у Білорусі, Габовда підтримує Батьківщину, привіт з Кіпру

"Футбол 24" традиційно знайомить із найсвіжішими новинами з життя українських футболістів у національних першостях Європи.

Наші земляки не залишають нас без гарних новин. Особливо приємно було отримати звістки з Угорщини та Кіпру, де важливі дебютні голи забивали Юрій Габовда та Євген Павлов. Також слід звернути увагу на повернення Марко Девіча і його "6 голів у 9 матчах". Вкотре радіємо за Романа Безуса, який продовжує тримати рівень.

Англія

Олександр Зінченко вийшов у старті Манчестер Сіті у протистоянні з Борнмутом. На старті другого тайму при рахунку 1:1 українець зазнав ушкодження. Зінченка врешті-решт замінили, а підопічні Хосепа Гвардіоли перемогли 3:1. Детально про позитив і негатив Олександра "Футбол 24" вже писав у спеціальному матеріалі.

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Андрій Ярмоленко (Вест Хем) – 9 матчів, 2 голи, 2 ж.к., 459 хвилин

Олександр Зінченко (Манчестер Сіті) – 2 матчі, 144 хвилини

Іспанія

Андрій Лунін після свого дебюту в Прімері навіть не потрапив у заявку на матч з Вальядолідом, який Леганес виграв 4:2. Основний воротар "огірків" Іван Куельяр провів непоганий матч і здійснив кілька сейвів.

Василь Кравець повернувся на поле, проте в матчі з Осасуною його Луго знову не пощастило. Єдиний гол в зустрічі команда українця пропустила на 90-ій хвилині. Хоча варто зауважити, що протягом всього поєдинку Кравець та компанія не відзначалися надійністю в обороні. В пасиві Василя – жовта картка.

Роман Зозуля відбуває дискваліфікацію, а його Альбасете вдома здолав Алькоркон (2:1).

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Андрій Лунін (Леганес) – 2 матчі, 94 хвилини

Василь Кравець (Луго) – 12 матчів, 4 ж.к., 1053 хвилини

Роман Зозуля (Альбасете) – 14 матчів, 3 голи, 4 ж.к., 1 ч.к., 1171 хвилина

Іван Зотько (Ельче) – 1 матч, 10 хвилин

Німеччина

Хоффенхайм та Шальке обмінялися голами з пенальті (1:1), а Євген Коноплянка поєдинок Бундесліги знову провів на лаві запасних. Тренерський штаб гельзенкірхенців поки довіряє українцю в матчах Ліги чемпіонів.

Дуйсбург без Бориса Тащи був розгромлений Хольштайном (0:4).

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Євген Коноплянка (Шальке) – 5 матчів, 1 ч.к., 296 хвилин

Борис Тащі (Дуйсбург) – 13 матчів,1 гол, 3 ж.к., 899 хвилин

Франція

Пилипа Будківського знову не було в заявці на матч Сошо з Шатору (0:1).

Пилип Будківський (Сошо) – 9 матчів, 1 ж.к., 230 хвилин

Бельгія

Андрій Бацула після яскравого дебюту за Кортрейк опинився на лаві запасних. Команда українця здолала Мускрон (1:0).

Антверпен приймав Сент-Трюйден (1:3), а це означало, що в очному протистоянні можуть зійтися два екс-гравці Дніпра Роман Безус та Єгор Назарина. Обидва потрапили у заявку, проте, якщо Безус відіграв 57 хвилин і відзначився забитим голом, то Назарина на поле так і не вийшов.

Після голу вихованця полтавського футболу рахунок став 2:1 на користь Сент-Трюйдена.

Ще одне українське протистояння відбулося в матчі Андерлехт – Генк (0:1). Євген Макаренко (весь матч) та Руслан Маліновський (70 хвилин) вийшли у старті своїх команд та отримали по жовтій картці. Через хвилину після заміни Руслана Генк забив.

Роман Яремчук відіграв 56 хвилин проти Локерена і пішов з поля, коли його Гент програвав 0:1. Матч завершився внічию 2:2.

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Ігор Пластун (Гент) –13 матчів,1 ч.к.,1170 хвилин

Євген Макаренко (Андерлехт) – 15 матчів, 5 ж.к., 1234 хвилини

Роман Безус (Сент-Трюйден) – 12 матчів, 3 голи, 4 ж.к., 1 ч.к., 971 хвилина

Роман Яремчук (Гент) – 16 матчів, 5 голів, 3 ж.к., 1203 хвилини

Руслан Маліновський (Генк) – 16 матчів, 7 голів, 4 ж.к., 1 ч.к., 1201 хвилина

Єгор Назарина (Антверпен) – 7 матчів, 427 хвилин

Андрій Бацула (Кортрейк) – 1 матч, 90 хвилин

Валерій Лучкевич (Стандард)

Туреччина

Сівасспор на виїзді обіграв лідера чемпіонату Істанбул Башакшехір (1:0). Сергій Рибалка був кинутий у бій на 73-ій хвилині, коли його команда вже забила єдиний гол у матчі.

Олександр Гладкий вийшов у старті аутсайдера ліги Різеспора і був замінений у перерві, при рахунку 1:0 на користь Анкарагюджю. В другому таймі команді українця вдалося врятуватися. Підсумок двобою – 1:1. До честі Гладкого, навіть за 45 хвилин він міг відзначатися. Під час подачі з кутового українець двічі класно пробивав, однак ні він, ні його партнер воротаря пробити не змогли. Крім того, в одному з епізодів Олександр впав у штрафному майданчику. Пенальті? Ні, арбітр вважав інакше.

Євген Опанасенко знову з лави запасних спостерігав за тим, як Коньяспор перемагав Аланьяспор (2:0).

Також в заміні свого Кайсеріспора опинився Олександр Кучер. Його команда вдома програла Трабзонспору (0:2).

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Сергій Рибалка (Сівасспор) – 13 матчів, 933 хвилини

Євген Селезньов (Акхісар Беледієспор) – 7 матчів, 3 голи, 1 ч.к., 529 хвилин

Євген Опанасенко (Коньяспор) – 3 матчі, 172 хвилини

Артем Кравець (Кайсеріспор) – 4 матчі, 49 хвилин

Олександр Кучер (Кайсеріспор) – 4 матчі, 2 ж.к., 185 хвилин

Олександр Гладкий (Різеспор) – 8 матчів,1 ж.к., 110 хвилин

Греція

Дмитро Чигринський вийшов у старті АЕК на матч із Ксанті (2:0). Вже на 9-ій хвилині українець долучився до забитого голу своєї команди. Чигринський опинився на ближній штанзі під час подачі з кутового, пролетів повз м’яч, проте епізод завершився голом партнера Езекієля Понсе.

Владислав Наумець та Орест Кузик знову опинилися поза заявкою Яніни.

ПАОК свій матч проведе в понеділок.

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Євген Хачеріді (ПАОК) – 2 матчі, 2 ж.к., 180 хвилин

Євген Шахов (ПАОК) – 4 матчі, 1 ж.к., 280 хвилин

Орест Кузик (Яніна) – 4 матчі, 177 хвилин

Владислав Наумець (Яніна)

Дмитро Чигринський (АЕК) – 6 матчів, 540 хвилин

Ілля Марковський (ПАОК)

Чехія

Тарас Качараба провів 90 хвилин за Слован, який поступився на виїзді Тепліце (0:1). Єдиний гол в матчі було забито вже на 3-ій хвилині. Качараба опинився на лінії порожніх воріт проте врятувати команду не зміг. Ще в одному епізоді Тарас ледве не привіз гол – на щастя, нападник Тепліце пробив неточно з вигідної позиції. Яблонец Едуарда Соболя зіграє свій матч в понеділок.

Тарас Качараба (Слован) – 15 матчів, 1 гол, 2 ж.к., 1306 хвилин

Едуард Соболь (Яблонец) – 2 матчі, 1 ж.к., 156 хвилин

Данія

Есб’єрг знову не переміг. Цього разу команда Юрія Яковенка була розгромлена Ольборгом (1:4). Українець вийшов на заміну на 65-ій хвилині при рахунку 0:4.

Програв і Вендіссель Мирослава Славова. Екс-футболіст донецького Металурга також вийшов на заміну ще на 39-ій хвилині, однак Оденсе виявився сильнішим (2:0).

Вайле свій матч зіграє в понеділок.

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Юрій Яковенко (Есб’єрг) – 13 матчів, 2 голи, 2 ж.к., 420 хвилин

Владіс-ЕммерсонІллой-Айєт (Вайле) – 5 матчів, 3 ж.к., 291 хвилина

Артем Довбик (Мідтьюланд) – 2 матчі, 1 ж.к., 89 хвилин

Мирослав Славов (Вендіссель) – 4 матчі, 248 хвилин

Роман Мисак (Орхус)

Владлен Юрченко (Вайле) – 3 матчі, 47 хвилин

Сербія

Раднічкі без Тараса Бондаренка на виїзді розтрощили останню команду ліги – Динамо (Вранє), 4:0.

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Тарас Бондаренко (Раднічкі) – 13 матчів, 1 гол, 1072 хвилини

Сергій Кулинич (Спартак) – 2 матчі, 98 хвилин

Македонія

Вардар продовжує грати без Євгена Новака – перемога та нічия за минулий тиждень.

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Євген Новак (Вардар) – 14 матчів, 2 голи, 4 ж.к., 1260 хвилин

Хорватія

Осієк без Дмитра Льопи програв Рієці (1:2).

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Дмитро Льопа (Осієк) – 4 матчі, 1 ж.к., 116 хвилин

Словаччина

ДАК знову розійшовся миром – цього разу із Жиліною (2:2), а Максим Третьяков вийшов на заміну на 77-ій хвилині, коли його команда вела в рахунку 2:1. Однак на 4-ій компенсованій хвилині Жиліна врятувала нічию. ДАК продовжує посідати другу сходинку в лізі.

Слован Артема Сухоцького на засніженому полі обіграв Тренчин (3:0). Екс-гравець Зорі взяв участь в одному з голів братиславської команди. Сухоцький вкинув аут, м’яч повернувся до нього, а тоді Артем передачею розпочав гольову атаку.

Земплін з таким же рахунком розгромив Злате Моравце. Данило Бескоровайний провів загалом непоганий матч і відіграв від дзвінка до дзвінка.

Нітра перемогла Сеницю (1:0), а наш Ілля Чередниченко провів матч на лаві запасних.

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Артем Сухоцький (Слован) –12 матчів, 1 ж.к., 1063 хвилини

Данило Бескоровайний (Земплін) – 11 матчів,3 ж.к., 921хвилина

Максим Третьяков (ДАК 1904) – 11 матчів, 1 гол, 392 хвилини

Ілля Чередниченко (Нітра) – 10 матчів, 1 ж.к., 384 хвилини

Ілля Терещенко (Подбрезова) – 2 матчі, 21 хвилина

Станіслав Біленький (ДАК 1904) – 5 матчів, 13 хвилин

Олександр Моргос (Тренчин)

Угорщина

Без Івана Петряка Ференцварош Сергія Реброва у зелено-білому дербі розтрощив Пакш (3:0).

В дуелі українських воротарів переміг Олександр Надь. Його Дебрецен виявився сильнішим за МТК Артема Кичака та Євгена Селіна. Тріо українців відіграли по 90 хвилин, а долю зустрічі вирішив єдиний гол – Кичак не врятував команду під час виходу віч-на-віч. Сам поєдинок вийшов феєричним. Наші кіпери творили чудеса у воротах, а лівофланговий захисник Селін втратив два класні моменти. В одному з епізодів екс-динамівець пробивав з 9-ти метрів – штанга!

Та що там Селін. На 5-ій компенсованій хвилині на подачу з кутового прийшов навіть Кичак. І треба ж такому статися – виграв позиційну боротьбу та пробив головою – м’яч з лінії виніс гравець Дебрецена. Драма…

Мезакьовешд розійшовся миром з Уйпештом (0:0). Шандор Вайда традиційно був замінений в компенсований час, а Михайло Месхі вперше із серпня вийшов у старті і відіграв весь матч.

Відразу п’ятеро українців зіграли за Кішварду у двобої з Академією Пушкаша (1:0). Павло Лук’янчук, Роман Карасюк та Артем Мілевський відіграли увесь матч, а Богдан Мельник та Віктор Гей – 22 та 11 хвилин відповідно. Екс-захисник Олександрії Радош Протіч класно закинув на Золтана Хорвата, а той відправив м’яч у сітку – цього виявилося достатньо для перемоги.

Мілевський і Лук’янчук обороняються

Халадаш Юрія Габовди та Дьошдьор Сергія Шестакова зіграли внічию (1:1), а українці провели по 90 хвилин. На 70-ій хвилині зустрічі Габовда відзначився забитим м’ячем і врятував свою команду від поразки.

А після гри племінник легендарного карпатівця Яноша Габовди продемонстрував, що не для всіх футболістів підтримка Батьківщини розцінюється, як "політика".

Варто зауважити, що ряд угорських ЗМІ вже розтиражували новину, назвавши вчинок Юрія "зворушливим". Також у тексті кількома реченнями згадується про анексію Криму та напад на українських моряків у Азовському морі.

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Сергій Ребров (Ференцварош) – 11 матчів: 7 перемог, 2 нічиїх, 2 поразки

Олександр Надь (Дебрецен) – 16 матчів, 19 пропущених голів, 3 ж.к., 1440 хвилин

Артем Кичак (МТК) – 16 матчів, 23 пропущених голи, 1 ж.к., 1440 хвилин

Євген Селін (МТК) – 13 матчів, 3 ж.к., 1034 хвилини

Іван Петряк (Ференцварош) – 15 матчів, 4 голи, 3ж.к., 1223 хвилини

ТемурПарцванія (Кішварда) – 4 матчі, 360 хвилин

Сергій Шестаков (Дьошдьор) – 14 матчів, 1 ж.к., 1216 хвилин

Михайло Месхі (Мезакьовешд) – 10 матчів, 1 ж.к., 470 хвилин

Роман Карасюк (Кішварда) – 13 матчів, 1 ж.к., 628 хвилин

Юрій Габовда (Халадаш) – 14 матчів, 1 гол, 3 ж.к., 1215 хвилин

Віктор Гей (Кішварда) – 5 матчів, 294 хвилини

Богдан Мельник (Кішварда) – 12 матчів, 924 хвилини

Шандор Вайда (Мезакьовешд) – 15 матчів, 3 голи, 1182 хвилини

Павло Лук’янчук (Кішварда) – 3 матчі, 1 ж.к., 219 хвилин

Артем Мілевський (Кішварда) – 6 матчів, 2 ж.к., 323 хвилини

Андрій Черепко (Кішварда)

Польща

Володимир Костевич та Олексій Дитятьєв провели по 90 хвилин в очному протистоянні. Сильнішою виявилася Краковія (1:0), якій ця перемога дозволила покинути небезпечну зону. Лех більше атакував, проте дивідендів познанцям це не принесло. Краковія рідко вибиралася в атаку, однак в одному з епізодів на ударній позиції опинився Дитятьєв – захисник пробив повз ворота з лінії воротарського майданчика.

Антон Каніболоцький допоміг Медзі перемогти краківську Віслу. Українець не пропустив, клуб з Легніци тріумфував 2:0.

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Олексій Дитятьєв (Краковія) – 14 матчів, 3ж.к., 1180 хвилин

Андрій Богданов (Арка) – 8 матчів, 2 ж.к., 479 хвилин

Антон Каніболоцький (Медзь) – 10 матчів, 17 пропущених голів, 900 хвилин

Володимир Костевич (Лех) – 11 матчів, 1 гол, 925 хвилин

Білорусь

В сусідній країні у неділю відбувся останній тур, який мав визначити невдаху – команду, яка посідала б 15-ту сходинку та вилітала у нижчий дивізіон. Нею стали Смолевичі, які зіграли внічию в матчі за життя з конкурентом Лучем (1:1) і за додатковими показниками вилетіли з еліти. За Смолевичі по 90 хвилин провели Олександр Каплієнко та Сергій Рожок.

Після поєдинку наставник Смолевичів Олександр Бразевич згадав і про українського воротаря Анатолія Тимофєєва, який не потрапив у заявку на заключний матч. Серед причин вильоту тренер назвав дії нашого кіпера: "…І третє – матч з мінським Торпедо. Огидна, невиразна гра. Навіть – незрозумілі дії воротаря (Анатолія Тимофєєва. – Прим.). Коли у тебе немає доказів, треба говорити – "незрозумілі". У тому матчі, якби зіграли внічию, начебто практично убезпечили б себе".

Мабуть, найбільше запитань викликав епізод з пропущеним голом вихованця київського Динамо на 01:25 того вересневого матчу.

Брестське Динамо розгромило Неман (3:0). Весь матч за переможців провів Олександр Нойок, а Олексій Хобленко вийшов на поле на 76-ій хвилині.

Солігорський Шахтар завдав третьої поразки поспіль Мінську (4:0). Владислав Насібулін відіграв весь матч, а Євген Бохашвілі пішов з поля на 67-ій хвилині.

Торпедо-БелАЗ зіграв внічию із БАТЕ (2:2). Богдан Мишенко провів весь матч і організував перший гол у ворота чемпіона, класно виконавши штрафний з лівого флангу. Дмитро Юсов відіграв 33 хвилини.

Бадрі Акубардія, Сергій Шаповал, Дмитро Терещенко і Олександр Батищев вийшли в старті Гомеля, який програв Вітебську (1:3). За тріумфаторів весь матч провів Артем Старгородський.

Іслоч здолав могильовський Дніпро (3:2) і офіційно відправив команду Андрія Деркача, який зіграв 90 хвилин, у нижчий дивізіон. За переможців 85 хвилин провів Михайло Калугін.

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Андрій Деркач (Дніпро Мг) – 10 матчів, 2 ж.к., 890 хвилин

Євген Чепурненко (Дніпро Мг) – 6 матчів, 343 хвилини

Артем Пилипенко (Дніпро Мг)

Сергій Рудика (Дніпро Мг) – 12 матчів, 1 гол, 4 ж.к., 966 хвилин

Владислав Насібулін (ФК Мінськ) – 10 матчів, 4 голи, 1 ж.к., 817 хвилин

Олександр Васильєв (ФК Мінськ) – 24 матчі, 2 голи, 4 ж.к., 2144 хвилини

Євген Бохашвілі (ФК Мінськ) – 14 матчів, 4 голи, 3 ж.к.,1223 хвилини

Анатолій Тимофєєв (Смолевичі) – 23 матчі, 27 пропущених голів, 2070 хвилин

Сергій Рожок (Смолевичі) – 22 матчі, 4 ж.к., 1789 хвилин

Олександр Каплієнко (Смолевичі) – 28 матчів, 4ж.к., 2433 хвилини

В’ячеслав Лухтанов (Смолевичі) – 9 матчів, 1 гол, 1 ж.к., 705 хвилин

Богдан Мишенко (Торпедо БелАЗ) – 26 матчів, 6 голів, 4ж.к., 1558 хвилин

Дмитро Юсов (Торпедо БелАЗ) – 26 матчів, 5 голів, 1189 хвилин

Олег Карамушка (Вітебськ) – 20 матчів, 1 гол, 1571хвилина

Артем Старгородський (Вітебськ) – 14 матчів, 1227хвилин

Олексій Хобленко (Динамо Бр) – 12 матчів, 4 голи, 3 ж.к., 839 хвилин

Олександр Нойок (Динамо Бр) – 14 матчів, 2 голи, 2ж.к., 1178хвилин

Денис Шеліхов (Луч Мінськ) – 16 матчів, 24 пропущених голи, 1416 хвилин

Михайло Калугін (Іслоч) – 9 матчів, 2 ж.к., 783 хвилини

Руслан Зубков (Неман) – 2 матчі, 54 хвилини

Олександр Батищев (Гомель) – 30 матчів, 1 гол, 1 ж.к., 2620 хвилин

Сергій Шаповал (Гомель) – 12 матчів, 2 голи, 2 ж.к., 1012 хвилин

Дмитро Терещенко (Гомель) – 29 матчів, 5 ж.к., 2570 хвилин

Бадрі Акубардія (Гомель) – 12 матчів, 1 гол, 1 ж.к.,1044 хвилини

Кіпр

Свій дебютний гол у кіпрській кар’єрі забив екс-гравець Волині Євген Павлов. Більше того, результативний удар українця приніс його Доксі важливу перемогу над Пафосом (3:2). Павлов з’явився на полі на 54-ій хвилині, коли його команда програвала 1:2.

Гол Євгена на 02:40

Весь матч за Ерміс провів Ярослав Мартинюк, проте своїй команді не допоміг – Анортосіс виявився сильнішим 2:1. Українець запам’ятався класним дальнім ударом. Зрештою, голкіпер з ним впорався.

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Євген Павлов (Докса Катокопіас) – 9 матчів, 1 гол, 2 ж.к., 436 хвилин

Ярослав Мартинюк (Ерміс) – 11 матчів, 1 гол, 2 ж.к., 948 хвилин

Болгарія

Верея продовжує феєричну серію без перемог. Востаннє команда нашого Дениса Васильєва вигравала ще у березні. Можна співчувати лише вболівальникам із Старої Загори, проте цього тижня Верея хоча б не програла, перервавши 6-матчеву серію з поразок. Васильєв з’явився у старті, а його команда звела внічию матч із пловдивським Локомотивом (2:2). Варто зауважити, що господарі переважали і втратили такі важливі для них два пункти.

Денис Васильєв (Верея) – 12 матчів, 1 ж.к., 1011 хвилин

Азербайджан

Дмитро Безотосний вийшов у старті Габали на матч проти Зіри і 57 хвилин відстояв на "нуль". Справа в тому, що через сильний туман арбітр припинив поєдинок на 57-й хвилині. Команди дограють матч у понеділок в обід. Виглядало все ось так.

Матч Сабах – Нефтчі виявився багатим на вилучення і голи – їх було по 3. Сабах забив одного разу і втратив одного гравця через червону картку. Нефтчі переміг в обох показниках – два забиті м’ячі і дві червоні картки. Марко Девіч повернувся на поле після травми (зіграв вперше із жовтня). Серб з українським паспортом вийшов на заміну на 46-ій хвилині при рахунку 0:2. Через півгодини Марко реалізував пенальті (фактично сам його і заробив – у боротьбі з Девічем м’яч влучив у руку захиснику).

Результативний удар Марко на 06:40

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Марко Девіч (Сабах) – 9 матчів, 6 голів, 3 ж.к., 764 хвилини

Віталій Квашук (Сабах) – 10 матчів, 1 ж.к., 725 хвилин

Дмитро Безотосний (Габала) – 8 матчів, 11 пропущених голи, 630 хвилин

Кирило Петров (Нефтчі) – 9 матчів, 785 хвилин

Ігор Коротецький (Сабаїл) – 6 матчів, 2 ж.к., 426 хвилин

Вірменія

Пюнік програв Гандзасару (1:3) і опустився на третю сходинку. Максим Трусевич вийшов у старті єреванської команди.

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Максим Трусевич (Пюнік) – 14 матчів, 1 гол, 1 ж.к., 1214 хвилин

Олександр Тупчієнко (Арцах) – 11 матчів, 2 ж.к., 867 хвилин

Данило Рябенко (Лорі) – 1 матч, 2 пропущених голи, 90 хвилин

Грузія

Діла на виїзді зіграла внічию з Руставі (0:0). Микола Ковталюк провів на полі весь поєдинок і незвично пішов з поля без результативних дій.

Такий же рахунок було зафіксовано в матчі кутаїського Торпедо та Сабуртало. Наш Олександр Азацький відіграв від дзвінка до дзвінка.

Дмитро Іванісеня відбігав весь поєдинок за тбіліське Динамо проти Сіоні (5:2), у заміні якого просидів Сергій Третяк. У цьому матчі покер оформив Буду Зівзівадзе і змістив нашого Ковталюка на третю сходинку бомбардирів ліги.

В активі Ігоря Кошмана 90 хвилин у двобої з Чіхурою (1:2).

Тбіліський Локомотив розтрощив аутсайдера ліги Колхеті (5:1). За невдах весь матч провів Станіслав Причиненко та 57 хвилин зіграв Кирило Дорошенко. Саме цей екс-гравець Олімпіка забив єдиний гол у складі гостей.

Гол Кирила на 33:50

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Дмитро Іванісеня (Динамо Тб) – 31 матч, 3 голи, 5 ж.к., 2404 хвилини

Микола Ковталюк (Діла) – 29 матчів, 18 голів, 4 ж.к., 1915 хвилин

Сергій Третяк (Сіоні) – 8 матчів, 551 хвилина

Сергій Погорілий (Самтредіа) – 6 матчів, 17 пропущених голів, 1 ж.к., 540 хвилин

Ігор Кошман (Самтредіа) – 16 матчів, 1 гол, 925 хвилин

Дмитро Ульянов (Самтредіа) – 2 матчі, 178 хвилин

Єгор Смирнов (Самтредіа) – 3 матчі, 145 хвилин

Ілля Михальов (Колхеті) – 20 матчів, 7 голів, 5 ж.к., 1750 хвилин

Кирило Дорошенко (Колхеті) – 14 матчів, 2 голи, 1 ж.к., 1031 хвилина

Олександр Азацький (Торпедо Кт) – 16 матчів, 3 ж.к., 1440 хвилин

Станіслав Причиненко (Колхеті) – 9 матчів, 1 ж.к., 730 хвилин

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