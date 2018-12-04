Шаран став найкращим тренером 17-го туру УПЛ – це його друга поспіль нагорода

Іспанія — 12:25 289
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Лунін вийде у старті Леганеса на матч Кубка Іспанії
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Манчестер Сіті може бути виключений з Ліги чемпіонівЛіга чемпіонів — 12:00 2073
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Ікарді – найкращий гравець Серії А 2017/18: стала відома команда сезонуІталія — 11:35 149
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Синхронні перемоги Олександрії та Динамо, Шахтар скандально спіткнувся в дербі з Олімпіком – підсумки 17 туру УПЛУкраїна — 11:00 1555
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"Золотий м'яч-2018": Модріч обійшов Роналду на 277 очок – результати голосування з'явились в мережі ще до церемоніїСвіт — 09:19 1318
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