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Шаран став найкращим тренером 17-го туру УПЛ – це його друга поспіль нагорода

10:48 180 Читать на русском
Шаран став найкращим тренером 17-го туру УПЛ – це його друга поспіль нагорода
Володимир Шаран / ФК Олександрія

Всеукраїнське об'єднання тренерів з футболу назвало найкращого тренера 17-го туру Прем'єр-ліги.

Наставник Олександрії Володимир Шаран визнаний найкращим тренером 17-го туру УПЛ за версією Всеукраїнського об'єднання тренерів з футболу.

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Володимир вдруге поспіль став найкращим тренером за підсумками туру, він отримав бал 4,6. Нагадаємо, підопічні Шарана на виїзді мінімально переграли Ворсклу (1:0).

Ця перемога дозволила олександрійцям утриматись на другій позиції у турнірній таблиці. Олександрія має в активі 36 очок та відстає від Шахтаря на 6 пунктів.

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Україна17 тур

Ворскла - Олександрія: Понеділок 03 грудня 2018

Ворскла
Матч завершено
0 : 1
Олександрія
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Ворскла - Олександрія Володимир Шаран Володимир Шаран
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