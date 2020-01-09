Ковалець покинув Оболонь-Бровар – він став найкращим тренером 2019-го року у Першій лізі

Головний тренер Оболоні-Бровар Сергій Ковалець покинув свою посаду.

Оболонь-Бровар та 51-річний фахівець домовилися про припинення співпраці за взаємною згодою, повідомляє прес-служба "пивоварів".

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Ковалець працював у столичному клубі з 13 червня 2018, а його контракт був розрахований до 30 червня 2020-го. Після 19 турів Оболонь посідає 6-е місце в турнірній таблиці Першої ліги, відстаючи від першої сходинки, яку посідає Рух, на 2 очки.

Додамо, що Ковалець був визнаний найкращим тренером 2019-го року в Першій лізі за версією Всеукраїнського об'єднання тренерів.

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