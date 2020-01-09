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Ковалец покинул Оболонь-Бровар – он стал лучшим тренером 2019-го года в Первой лиге

9 января 14:54 648 Читати українською
Ковалец покинул Оболонь-Бровар – он стал лучшим тренером 2019-го года в Первой лиге
Сергей Ковалец / фото: Оболонь-Бровар

Главный тренер Оболони-Бровар Сергей Ковалец покинул свой пост.

Оболонь-Бровар и 51-летний специалист договорились о прекращении сотрудничества по обоюдному согласию, сообщает пресс-служба "пивоваров".

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Ковалец работал в столичном клубе с 13 июня 2018, а его контракт был рассчитан до 30 июня 2020-го. После 19 туров Оболонь занимает шестое место в турнирной таблице Первой лиги, отставая от первой строчки, которую занимает Рух, на 2 очка.

Добавим, что Ковалец был признан лучшим тренером 2019-го года в Первой лиге по версии Всеукраинского объединения тренеров.

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Главное Оболонь-Бровар Оболонь-Бровар Первая лига Сергей Ковалец Сергей Ковалец
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