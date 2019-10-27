Ковалець: Михайличенко перебуває в пошуках оптимального складу Динамо

Головний тренер Оболонь-Бровар Сергій Ковалець поділився очікуваннями від матчу 12-го туру УПЛ Динамо – Карпати.

"Буде хороша гра. У Динамо після Ліги Європи вийдуть нові гравці. Карпати – серйозний клуб зі своїми традиціями. Вони зараз перебувають під психологічним тиском. У львівської команди новий тренер. Роман Санжар – відмінний фахівець. Карпати створюють моменти у своїх іграх, але не вдається забити.

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Думаю, переможе Динамо. Але це буде нелегка перемога з різницею в один м'яч. Як змінюється Динамо під керівництвом Михайличенка? Звісно, що, приймаючи команду по ходу сезону, працювати дуже складно, тому що ти не готував команду і розумієш, що потрібно все перебудовувати. Помітно, що хлопці стараються. Можливо, зміни не так швидко відбуваються, але команда старається та показує непогану гру. Потрібен час, щоб створити хорошу команду.

У Динамо є широкий вибір хороших гравців. Мені здається, Михайличенко ще в пошуку оптимального складу. Думаю, усе найцікавіше почнеться на зборах. Зараз і він, і футболісти все ще в режимі ознайомлення", – поділився Ковалець у коментарі офіційному сайту Динамо Київ.

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Нагадаємо, матч Динамо – Карпати відбудеться сьогодні, 27 жовтня, початок гри о 17:00.