Ковалец: Михайличенко находится в поисках оптимального состава Динамо

Главный тренер Оболонь-Бровар Сергей Ковалец поделился ожиданиями от матча 12-го тура УПЛ Динамо – Карпаты.

"Будет хорошая игра. У Динамо после Лиги Европы выйдут новые игроки. Карпаты – серьезный клуб со своими традициями. Они сейчас находятся под психологическим давлением. У львовской команды новый тренер. Роман Санжар – отличный специалист. Карпаты создают моменты в своих играх, но не удается забить.

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Думаю, победит Динамо. Но это будет нелегкая победа с разницей в один мяч. Как меняется Динамо под руководством Михайличенко? Конечно, что, принимая команду по ходу сезона, работать очень сложно, потому что ты не готовил команду и понимаешь, что нужно все перестраивать. Заметно, что ребята стараются. Возможно, изменения не так быстро происходят, но команда старается и показывает неплохую игру. Нужно время, чтобы создать хорошую команду.

У Динамо есть широкий выбор хороших игроков. Мне кажется, Михайличенко еще в поиске оптимального состава. Думаю, все самое интересное начнется в собрании. Сейчас и он, и футболисты все еще в режиме ознакомления", – поделился Ковалец в комментарии официальному сайту Динамо Киев.

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Напомним, матч Динамо – Карпаты состоится сегодня, 27 октября, начало игры в 17:00.