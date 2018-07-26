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Ковалець: Картина на старті сезону говорить про те, що лише Шахтар та Динамо знову поведуть боротьбу за золото

14:42 340 Читать на русском
Ковалець: Картина на старті сезону говорить про те, що лише Шахтар та Динамо знову поведуть боротьбу за золото
Сергій Ковалець / фото із соцмереж

Відомий український тренер Сергій Ковалець підсумував результати 1-го туру УПЛ.

"Якщо чесно, то я думав, що в першому турі Шахтарю і Динамо буде складніше, зважаючи на те, що вони три дні тому емоційно виклалися в поєдинку за Суперкубок.

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У той же час потрібно привітати команду Олександра Рябоконя і всіх чернігівців з дебютом в Прем'єр-лізі. Вони гідно виглядали на фоні чемпіона країни. А ось від Ворскли, якщо чесно, я чекав більшого. У полтавчан стабільний склад, стабільний тренерський штаб, але матч з Динамо попри мінімальну поразку, "біло-зеленим" занести в актив не можна.

Гранди здобули перемоги на класі. Хотілося б помилитися, але загальна картина на старті сезону говорить про те, що боротьбу за золото знову поведуть тільки Шахтар і Динамо", – цитує Ковальця Команда №1.

Україна1 тур

Десна - Шахтар: Середа 25 липня 2018

Десна
Матч завершено
0 : 2
Шахтар
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Десна Десна УПЛ Десна - Шахтар Динамо - Ворскла Шахтар Шахтар Динамо Динамо Ворскла Ворскла
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