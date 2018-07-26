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Ступар – про скандал у матчі Десна – Шахтар: Бригада арбітрів відібрала гол у господарів

08:37 35 Читать на русском
Ступар – про скандал у матчі Десна – Шахтар: Бригада арбітрів відібрала гол у господарів
Скандал в матчі Десна – Шахтар / фото: ФК Шахтар

Колишній рефері ФІФА Мирослав Ступар прокоментував суддівство Анатолія Абдули в матчі 1 туру УПЛ 2018/19 Десна – Шахтар.

Нагадаємо, Шахтар здолав Десну з рахунком 2:0, проте поєдинок був затьмарений помилкою асистента арбітра, який помилково зафіксував офайд, через який було незараховано гол Десни за рахунку 0:0.

"За рахунку 0:0 Десна отримала право на кутовий. Кутовий не подавали, а розіграли, пішла передача на дальню стійку, де перебував Сергій Люлька. Далі відбулися передача на Фаворова і гол капітана господарів. Але взяття воріт не зафіксували, бо на думку асистента Корнійка гравець Десни, що асистував, знаходився в офсайді.

Десна – Шахтар – 0:2 – відео голів та огляд матчу

Чому я кажу "на думку асистента", бо фактично Корнійко проґавив епізод і навмання зафіксував положення "поза грою". Так бригада арбітрів відібрала гол у Десни, який міг би змінити розподіл сил. Принаймні, ми не знаємо, як розвивалися б події при відставанні "гірників".

Корнійко не вперше припустився резонансної помилки. Пригадую матч чемпіонату України 2015/16 на стадіоні імені Баннікова, коли цей же асистент зарахував гол Тейшейри в ворота Олімпіка після передачі Степаненка з двометрового офсайду. "Гірники" завдяки цьому голу виграли 3:2.

Але скажу і про позитив. Це коли на 88-й хвилині атакував Шахтар, Марлос отримав м'яча за межами штрафного майданчика, пробив по воротах, під удар впав 17-й номер Десни, м'яч влучив йому у стегно, а звідти зрикошетив у підняту руку. Рука перебувала в неприродному положенні, але цей рикошет треба розцінювати як неочікуваний м'яч. Тому Абдула мав рацію, не призначивши одинадцятиметровий", – цитує Ступара Ua-football.

До слова, телеканал "Футбол 1", який транслював поєдинок Десна – Шахтар, не включив цей момент до огляду матчу.

Україна1 тур

Десна - Шахтар: Середа 25 липня 2018

Десна
Матч завершено
0 : 2
Шахтар
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Головне Мирослав Ступар Мирослав Ступар Десна - Шахтар Шахтар Шахтар Десна Десна Арбітри Анатолій Абдула
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