Товариський матч 5 липня 2021

Динамо – Дівонн – 5:0

Голи: В. Волошин, 13, Кулач, 18, 60 (пен.), Цітаішвілі, 67, Ванат, 86

Склад Динамо: Моргун (Кучерук, 46) – Скорко (Кравченко, 57), Біловар, Вівчаренко, Дубінчак – Коробенко, Бражко – Н. Волошин (Антюх, 57), В. Волошин, Цітаішвілі, Кулач (Ванат, 63)

Це третій контрольний поєдинок киян на першому тренувальному зборі. Раніше Динамо двічі зіграло внічию з провідними командами першості Швейцарії. Сьогоднішній суперник – аматори з регіональної ліги Франції – видавався ідеальним для того, щоб здобути першу перемогу. Відзначимо, що чинні чемпіони України досі не можуть розраховувати на гравців національної збірної, більшість з яких грають у стартовому складі динамівців. Нагадаємо, останній спаринг на першому зборі підопічні Луческу проведуть у середу, 7 липня, проти швейцарського Люцерна (17:00).

Динамо – Дівонн: онлайн-трансляція матчу

Дуже активний старт від лівого флангу киян. Цітаішвілі намагається обігрувати по 2-3 суперники, а Дубінчак гостро дає на хід і навішує. Кулач не дуже впевнено замикає подачу. Скорко прострілом з правого флангу знайшов зовсім вільного Гіо. Удар Цітаішвілі заблокували, але він не вимкнувся, змістився ліворуч і цього разу подав. Невдалий удар Кулача з кількох метрів. Волошин класно навісив лівою зі штрафного, удар опорника Бражка витягнув воротар. Та майже відразу все той же Вікентій підловив суперника на невдалому прийомі при розіграші від свого штрафного і спокійно переграв голкіпера.

Дубль Кулача у відеоогляді матчу Динамо – Дівонн – 5:0

Волошин трохи розслабився. На рівному місці Вікентій віддав м'яч супернику, але той примудрився змарнувати нагоду пробити. Відзначаємо дебютний гол за основу Динамо у виконанні 20-річного атакувального хавбека, якого Ротань чомусь не викликає у молодіжну збірну України. Однак потрібно уважніше грати в центрі поля проти команди аматорів. Цітаішвілі з Дубінчаком підтвердили відмінне взаєморозуміння. Лівий захисник реалізував стіночку з вінгером, вивівши Кулача на порожні ворота. Ще один дебютний гол, а в нас лише 18 хвилина минула!

Підступний удар/простріл з лівого флангу. Французи спромоглися вперше пробити лише після стандарту на 23 хвилині – Моргун, який дебютує в основі, зіграв надійно. А це вже цікавіше. Дубінчака накрутили праворуч, фактично перший прохід у штрафний динамівців. Прицільний удар не став проблемою для Моргуна, який знову зовні дуже легко виручає. Цітаішвілі має претензії до Кулача. Гарний задум, але потенційний новачок економить ривок. Вівчаренко міг виводити Гіо сам на сам, але того підвів прийом.

Кулач теж часто розводить руками. Відверто бідкається Владислав. Вочевидь, екс-нападник Ворскли і Шахтаря очікував більше пасів на нього. Вчергове працює агресивний високий пресинг Динамо. Вікентій Волошин перехопив і віддав, Кулач змарнував супермомент. Цітаішвілі накрутив двох і пробив повз третього – мінімально не влучив у дальній. Згодом Гіо уже подав з меж штрафного, але Назар Волошин з вбивчої дистанції не прошив голкіпера. Дивний офсайд фіксують судді. Вікентій Волошин відкрився в центрі поля, і саме тоді свиснули. А шкода. Адже пройшов пас за спини, і Кулач елегантно перекинув голкіпера. Ще один гол Владислава скасовують місцеві рефері. Хапається за голову форвард – не схоже, що після пасу Дубінчака було положення поза грою.

Назар Волошин класно продерся на швидкості правим флангом. Вікентій пробивав без перешкод, але надто вже на техніку і слабко – кіпер витягнув. Спроба бісіклети від Кулача. Акробатичний удар через себе, постраждав тільки суперник. Французи дуже впевнено почуваються. Заробили небезпечний штрафний – вище. По флангу Дубінчака пройшли і подали, Біловар випустив свого гравця, Кучерук який вийшов у перерві, не мав нагоди виручити – суперник пробачив. Дубінчак пасує, Кулач підставляється. Цей пенальті дає змогу Владиславу оформити дубль.

Бражко закинув з глибини, Цітаішвілі вискочив з-за спин захисників і розібрався з голкіпером. Бражко підставив Коробенка на своїй половині не зовсім вдалим пасом. Партнер розгубився під тиском, французи перехопили і швидко організували удар. Азнаурі мінімально не влучив. Вікентій Волошин знову показав індивідуальний талант – його смачний удар знайшов стійку. Дуже нервовий сейв Кучерука після простого удару метрів з 30.

Дубінчак класно віддав зі свого флангу в розріз. Ванат, який замінив Кулача легко переграв кіпера – 5:0 на 86 хвилині. Владислав радіє дуже стримано, усвідомлюючи відверто низький рівень суперника. Ще одна спроба французів, Біловар заблокував удар метрів з 11. Бражко перекинув стінку, але пробив прямо в руки воротарю. Цітаішвілі після кросу Дубінчака намагався пробити з гострого кута. Бражко знову вистрілив здалеку – у стилі Сидорчука. У компенсований час Дубінчак, один із найкращих на полі, отримав прикру травму.

Вікентій Волошин не виглядає українським футболістом

Є у ньому щось від італійця, щось від аргентинця. Коли старший з Волошиних перебуває в доброму дусі та відчуває, що можна скористатися шансом перед очима вимогливого Луческу, на це просто приємно дивитися. Норовливий хавбек (а чи бувають такі технарі інакшими?) може, звісно, запороти момент у центрі поля та віддати назад так, щоб організувати перший момент супернику за пів тайму. Але його відчуття моменту, техніка виконання, стандарти, удари та паси заворожують і змушують забувати всі огріхи та примхи.

Незрозуміло, як такі виконавці зовсім не потрібні Ротаню у збірній U-21. Можливо, річ у тому, що тримати двох таких творців на полі (у молодіжці стабільно веде гру Мудрик) – розкіш для прагматичного нудного футболу Made in UPL. Але у юнацьких збірних їх разом моментами дуже круто поєднували, а вінцем такого яскравого дуету стала перемога в офіційному матчі на полі непростої Швеції U-19 2 роки тому з асистами обох атакувальних гравців.

А сьогодні скільки прекрасних пасів віддав Вікентій Волошин Кулачу і компанії, як же розумно він насичував центральну зону біля і в межах штрафного майданчика, постійно відкриваючись або відтягуючи на себе захисників. Одну таку передачу скасували судді дивним офсайдом. Повторів нормальних нам не показали, але з розташування гравців зрозуміло, що гол мали зараховувати. Ну, але якщо рефері нині фіксували положення поза грою в моментах з пасом назад, тому що тут дивуватися?

Зв'язка Цітаішвілі/Дубінчак – топ матчу

Ще яскравіше враження, ніж В. Волошин, справив дует на лівому фланзі. Так, після змін у другому таймі Цітаішвілі перейшов на правий фланг, але ліворуч виглядав ще поетичніше. Крутив хребці 2-3 опонентам, але підстраховка суперника і так не працювала. Кидав у прорив Дубінчака і навпаки отримував паси на хід. Бив, створював, фінтив. Класичний Гіо, але з вищою інтенсивністю та більшою кількістю активних моментів гри. Забив уже після повернення на ріднішу позицію, та все одно показав, що міг би в деяких матчах поєднуватися з Циганковим на полі.

Після таких матчів починаєш думати, що запасний лівий захисник здатен стати серйозним конкурентом для Миколенка або підмінити Віталія після продажу. Дубінчак дуже заряджений на гостроту, виглядав небанально у своїх атакувальних рішеннях. Віддав гольовий пас на порожні ворота. Асистував Кулачу, коли той заробив пенальті. Мав би ще одну результативну передачу на Владислава, якби не інший суперечливий офсайд. Віддав останній асист на Ваната – вийшов якийсь зачарований трикутник Владів. Людина ніби надивилася Євро-2020, де крайні захисники у дуже високих позиціях забивали і клали гольові паси пачками.

Третій "костюм" Луческу виправдовує аванси, але є нюанси

Очевидно, рівень команди з регіональної ліги Франції серйозно применшує усі плюси. Але й у старті та запасі Динамо в цей понеділок були більшою мірою навіть не дублери, а дублери дублерів. Такий собі 3 варіант складу. Костюмчик сидів дуже навіть непогано як для гри під навантаженнями. Ну, серйозно – кияни при попередніх тренерах вічно скаржилися на цю "відмазку", а сьогодні й так літали. У високому пресингу, який застосовували системно. У завершенні (штрафний завжди насичувала відповідна кількість гравців, і автор дубля Кулач був далеко не ключовим отримувачем передач), у відборі.

Дуже сподобався опорник Бражко. Який же пас віддав з глибини поля під гол Цітаішвілі! Це ж просто злочин якийсь. Щоб український півзахисник оборонного плану і вмів так знаходити партнерів, а не пасував тільки ближньому? Він що хоче всі наші шаблони розірвати чи не дай Боже перекрити краник усіляким казковим оборудкам типу трансферів Белуце з Кадірі? Аяяяй, ну, як так можна. Бачення поля, гра на другому поверсі, непоганий удар і виконання стандартів. Бражко став таким собі тіньовим героєм гри. Ні, ми пам'ятаємо, що суперник – команда любителів, яку чуємо вперше і, мабуть, востаннє. Та все ж. Хлопчині тільки 19, а він так нечемно проти дорослих французьких дядьків.

Сподобався і 19-річний Вівчаренко, капітан у сьогоднішній грі – так вирішив тренерський штаб. Цікаво, що грав не на зовсім властивій позиції. Костянтин більше лівий захисник, але і в ролі центрбека гідно вигризав м'ячі та боротьбу. Можливо, це місце на полі навіть більше його. Надійно відіграв тайм у воротах Моргун, який раніше підмінив Бойка на кільканадцять хвилин. Ванат не лише забив свій гол, а й технічно створив момент Вікентію Волошину: розвернувся, хитнув суперника, віддав – усе на рівні. Словом, для молоді (а серйозний досвід дорослого футболу з нинішньої основи отримали фактично лише Цітаішвілі, Дубінчак і Кулач) дуже перспективна гра, яка для деяких виконавців може стати певним трампліном, аби змінити статус і перспективи.