Гасперіні пояснив, чому не включив Коваленка до заявки Аталанти на Лігу чемпіонів
15:48 - Читать на русском
Головний тренер Аталанти Джан П'єро Гасперіні прокоментував відсутність Віктора Коваленка у заявці на плей-офф Ліги чемпіонів.
"Коваленко сьогодні проводить своє перше тренування. Я не включив його до заявки Ліги чемпіонів, бо він щойно приєднався до команди.
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Мені здалося правильним залишити тих гравців, які були у складі з самого початку сезону", – наводить слова Гасперіні Calcioatalanta.
Нагадаємо, що Коваленко приєднався до Аталанти 1 лютого, підписавши контракт до літа 2025 року. "Богиня" заплатила за українського хавбека 700 тисяч євро.
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