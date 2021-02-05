"Коваленко сьогодні проводить своє перше тренування. Я не включив його до заявки Ліги чемпіонів, бо він щойно приєднався до команди.

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Мені здалося правильним залишити тих гравців, які були у складі з самого початку сезону", – наводить слова Гасперіні Calcioatalanta.

Нагадаємо, що Коваленко приєднався до Аталанти 1 лютого, підписавши контракт до літа 2025 року. "Богиня" заплатила за українського хавбека 700 тисяч євро.

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