Віктор Коваленко та Роберто Пікколі можуть стати новачками Емполі перед стартом нового сезону Серії А, повідомляє журналіст Джанлука Ді Марціо.

Коваленко потрапив на радари Емполі, – TMW

Раніше повідомлялось, що Аталанта може задуматись щодо можливого продажу українця, оскільки у заявці клубу бракує місця для гравців без паспорта ЄС. Щодо Пікколі, то юний форвард свого часу запалював у юнацькій Лізі УЄФА, відзначившись 8 голами у 7 поєдинках. Цікаво, що 4 з них італієць відправив у ворота Шахтаря в двоматчевому протистоянні.

Нагадаємо, Коваленко перебрався в Аталанту з Шахтаря взимку цього року, проте встиг зіграти лише 4 хвилини у складі нового клубу. Пікколі ж провів минулий сезон в оренді у Спеції, де у 20 матчах Серії А відзначився 5 голами та 1 асистом.

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