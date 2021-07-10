Виктор Коваленко и Роберто Пикколи могут стать новичками Эмполи перед стартом нового сезона Серии А, сообщает журналист Джанлука Ди Марцио.

Коваленко попал на радары Эмполи, – TMW

Ранее сообщалось, что Аталанта может задуматься о возможной продаже украинца, поскольку в заявке клуба не хватает мест для игроков без паспорта ЕС. Что касается Пикколи, то юный форвард в свое время зажигал в юношеской Лиге УЕФА, отличившись 8 голами в 7 поединках. Интересно, что 4 из них итальянец отправил в ворота Шахтера в двухматчевом противостоянии.

Напомним, Коваленко перебрался в Аталанту из Шахтера зимой этого года, однако успел сыграть лишь 4 минуты в составе нового клуба. Пикколи же провел прошлый сезон в аренде в Специи, где в 20 матчах Серии А отметился 5 голами и 1 ассистом.

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