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Коваленко прокоментував своє повернення у збірну

12:12 422 Читать на русском
Коваленко прокоментував своє повернення у збірну
Віктор Коваленко / Фото: ФК Шахтар

Хавбек Шахтаря Віктор Коваленко сподівається проявити себе у національній команді.

"Емоції позитивні, давно не був у збірній. Звичайно, хочеться приїхати і допомогти.

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Чи отримаю шанс вийти в матчі проти Словаччини? Це залежить від тренера – буде він розраховувати на мене чи ні. Якщо навіть у мене буде одна-дві хвилини, я постараюся вийти і допомогти команді.

Неважливо, що майбутній матч вже нічого не значить – Україна завжди хоче перемагати, як і всі команди. Будемо грати на перемогу", – сказав Коваленко в ефірі телеканалу "Футбол 1".

Товариські матчі

Україна - Туреччина: Вівторок 20 листопада 2018

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Теги
Шахтар Шахтар Збірна України Україна - Туреччина Україна Україна Віктор Коваленко Віктор Коваленко Словаччина - Україна
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