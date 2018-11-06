Коваленко прокомментировал свое возвращение в сборную

Хавбек Шахтера Виктор Коваленко надеется проявить себя в национальной команде.

"Эмоции положительные, давно не был в сборной. Конечно, хочется приехать и помочь.

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Получу ли шанс выйти в матче против Словакии? Это зависит от тренера – будет ли он рассчитывать на меня или нет. Если даже у меня будет одна-две минуты, я постараюсь выйти и помочь команде.

Неважно, что предстоящий матч уже ничего не значит – Украина всегда хочет побеждать, как и все команды. Будем играть на победу", – сказал Коваленко в эфире телеканала "Футбол 1".