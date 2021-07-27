Півзахисники збірної України Віктор Коваленко і Руслан Маліновський приступили до занять у своєму клубі.

Хавбек Аталанти Віктор Коваленко повернувся у загальну групу Аталанти і провів денне тренування під наглядом Джан П'єро Гасперіні, повідомляє офіційний сайт бергамасків.

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Ще один українець – Руслан Маліновський – разом з новачками команди Джузеппе Пеццеллою і Ремо Фройлером пройшли індивідуальні атлетичні тести.

Нагадаємо, Коваленко відновлювався після травми, через яку пропустив Євро-2020, а Маліновський переніс операцію по видаленню грижі. Обидва українці повинні встигнути відновитися до першого туру Серії А, який стартує 21 серпня.

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