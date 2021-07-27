Полузащитники сборной Украины Виктор Коваленко и Руслан Малиновский приступили к занятиям в своем клубе.

Хавбек Аталанты Виктор Коваленко вернулся в общую группу Аталанты и провел дневную тренировку под наблюдением Джан Пьеро Гасперини, сообщает официальный сайт бергамасков.

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Еще один украинец – Руслан Малиновский – вместе с новичком команды Джузеппе Пеццеллой и Ремо Фройлером прошли индивидуальные атлетические тесты.

Напомним, Коваленко восстанавливался после травмы, из-за которой пропустил Евро-2020, а Малиновский перенес операцию по удалению грыжи. Оба украинца должны успеть восстановиться к первому туру Серии А, который стартует 21 августа.

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