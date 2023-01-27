Український легіонер Віктор Коваленко вийде на поле з перших хвилин у виїзному поєдинку 20-го туру Серії А проти Болоньї.

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Для нашого співвітчизника це буде перша поява у стартовому складі за останні 5 турів – 4 попередні матчі він починав у запасі. До цього він не потрапляв у заявку через травму, пропустивши близько двох місяців.

Нагадаємо, у поточному сезоні Коваленко провів за Спецію 10 матчів (9 – у Серії та 1 – в Кубку Італії), результативними діями не відзначався. Поєдинок з Болоньєю стартує о 19:30.

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