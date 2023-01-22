Чемпіонат Італії 2022/23, 19-й тур

Сампдорія – Удінезе – 0:1

Гол: Ехізібу, 88

Монца – Сассуоло – початок о 16:00

Спеція – Рома – початок о 19:00

Програму дня в Італії відкривав поєдинок у Генуї, де Сампдорія приймала Удінезе. Гості підходили до зустрічі, маючи за плечима 10-матчеву безвиграшну серію, а господарі йшли у зоні вильоту – в таких умовах нічия нікого не влаштовувала. Втім, за 87 хвилин вболівальники не побачили жодного гола.

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Ближчою до перемоги була більш активна Сампдорія, гравці якої змарнували три-чотири явних гольових нагоди. Зокрема, на старті зустрічі Габ'ядіні та Джурічіч не реалізували виходи віч-на-віч. Фріульці ж частіше стріляли по воротах. У підсумку, кількість перебила якість – на 88-й хвилині Ехізібу вивів Удінезе вперед, скориставшись вдалим рикошетом після м'якого закидання в центр штрафного. Цей гол і приніс перемогу гостям.