Удінезе переміг Сампдорію, перервавши 10-матчеву безвиграшну серію
В рамках 19-го туру Серії А 2022/23 заплановано кілька матчів. Звіт читайте на "Футбол 24".
Чемпіонат Італії 2022/23, 19-й тур
Сампдорія – Удінезе – 0:1
Гол: Ехізібу, 88
Монца – Сассуоло – початок о 16:00
Спеція – Рома – початок о 19:00
Програму дня в Італії відкривав поєдинок у Генуї, де Сампдорія приймала Удінезе. Гості підходили до зустрічі, маючи за плечима 10-матчеву безвиграшну серію, а господарі йшли у зоні вильоту – в таких умовах нічия нікого не влаштовувала. Втім, за 87 хвилин вболівальники не побачили жодного гола.
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Ближчою до перемоги була більш активна Сампдорія, гравці якої змарнували три-чотири явних гольових нагоди. Зокрема, на старті зустрічі Габ'ядіні та Джурічіч не реалізували виходи віч-на-віч. Фріульці ж частіше стріляли по воротах. У підсумку, кількість перебила якість – на 88-й хвилині Ехізібу вивів Удінезе вперед, скориставшись вдалим рикошетом після м'якого закидання в центр штрафного. Цей гол і приніс перемогу гостям.