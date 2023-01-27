Український легіонер Андрій Ярмоленко присоромив скептиків, забивши два голи ще у першому таймі матчу чемпіонату ОАЕ.

Півзахисник Аль-Айна Андрій Ярмоленко оформив дубль у ворота Аджмана у першому таймі поєдинку 14-го туру арабської першості.

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На 31-й хвилині наш співвітчизник вдало зіграв на добиванні з гострого кута – кіпер двічі рятував свою команду, але на постріл 33-річного форварда зреагувати вже не встиг.

بعد تألق كبير من علي الحوسني



إصرار من لاعبي العين ويارمولينكو يتابع الكرة ويسجل الهدف الثاني #العين_عجمان#دوري_أدنوك_للمحترفين pic.twitter.com/UNizVuJyBS — قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) January 27, 2023

За шість хвилин Ярмоленко забив вдруге, збільшивши перевагу своєї команди до трьох голів. Андрій отримав м'яч майже в центрі поля, віддав пас на партнера у штрафний, отримав передачу п'ятою у відповідь і пробив у протихід голкіперу у дальній кут.

معزوفة عيناوية رائعة



تمريرة سحرية من لابا وإنهاء في المرمى بقدم يارمولينكو#العين_عجمان#دوري_أدنوك_للمحترفين pic.twitter.com/VTYWpROsaq — قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) January 27, 2023

Нагадаємо, цей гол став вже сьомим результативним пострілом українця у складі Аль-Айна у поточному сезоні. Також на його рахунку 4 асисти.

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