Ярмоленко протягом 6 хвилин оформив дубль за Аль-Айн – відео голів українця з розкішним пасом п'ятою від партнера
Український легіонер Андрій Ярмоленко присоромив скептиків, забивши два голи ще у першому таймі матчу чемпіонату ОАЕ.
Півзахисник Аль-Айна Андрій Ярмоленко оформив дубль у ворота Аджмана у першому таймі поєдинку 14-го туру арабської першості.
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На 31-й хвилині наш співвітчизник вдало зіграв на добиванні з гострого кута – кіпер двічі рятував свою команду, але на постріл 33-річного форварда зреагувати вже не встиг.
За шість хвилин Ярмоленко забив вдруге, збільшивши перевагу своєї команди до трьох голів. Андрій отримав м'яч майже в центрі поля, віддав пас на партнера у штрафний, отримав передачу п'ятою у відповідь і пробив у протихід голкіперу у дальній кут.
Нагадаємо, цей гол став вже сьомим результативним пострілом українця у складі Аль-Айна у поточному сезоні. Також на його рахунку 4 асисти.
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