Вихованець Інтера Сальваторе Еспозіто нарешті отримав шанс заявити про себе на рівні Серії А.

Капітан СПАЛа покинув команду посеред сезону та приєднався до Спеції, яка орендувала його до кінця поточної кампанії із зобов'язанням викупу, повідомляє прес-служба "орлят".

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Сальваторе Еспозіто пройшов академію Інтера, але в дорослій команді шансів не отримав. Згодом він перебрався у СПАЛ, де зумів розкритися – стати лідером та навіть капітаном команди у 21 рік.

Роберто Манчіні викликав хавбека у збірну Італії, хоча той і виступав у Серії В. У першій половині нинішнього сезону Еспозіто встиг провести з СПАЛ 19 матчів, у яких забив 2 голи та віддав 2 асисти. Новачок Спеції грає у центрі півзахисту та буде одним із конкурентів Віктора Коваленка.