Коваленко: Новачки вже освоїлись у Шахтарі

Півзахисник Шахтаря Віктор Коваленко прокоментував перемогу його команди над Зорею (3:0).

"Непогано грали, створювали моменти. У нас з перших хвилин на поле вийшли молоді хлопці, які борються за місце в складі, і показали хороший футбол.

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Соломон трохи більше часу провів з нами, але і Тете достатньо тренувався, зрозумів багато аспектів гри команди. Упевнений, вони обидва знають, що робити на полі.

Все одно були невеликі помилки – в футболі без них нікуди. Але добре, що Зоря не скористалася ними. Не пропускаємо вже яку зустріч поспіль в чемпіонаті, так що все відмінно.

СК Дніпро-1 непогана команда, так що, думаю, буде цікаво. Сподіваюся, на стадіон прийде багато вболівальників", – розповів Коваленко у коментарі офіційному сайту Шахтаря.

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