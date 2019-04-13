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Караваєв не згоден з результатом матчу Шахтар – Зоря

13 квітня 23:47 322 Читать на русском
Караваєв не згоден з результатом матчу Шахтар – Зоря
Олександр Караваєв / Фото ФК Зоря

Захисник Зорі та збірної України Олександр Караваєв прокоментував поразку луганської команди від Шахтаря у матчі 24-го туру УПЛ.

15’ Віктор Коваленко
50’ Оларенваджу Кайоде
90+1’ Де Андраде Барберан Майкон
 
15’ Віктор Коваленко
50’ Оларенваджу Кайоде
90+1’ Де Андраде Барберан Майкон

"Сьогодні у нас було достатньо моментів, які ми не реалізували. Вважаю, що рахунок не по грі. Ми добре грали, але пропустили з пенальті. Після 0:2 вже складно було щось зробити.

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У другому таймі ми розуміли, що треба більше пресингувати, але в результаті пропустили контратаку. Але вже в роздягальні нам сказали, що про цю гру потрібно забути і думати про майбутній матч.

Зараз головне – відновитися за перші два дні, а там вже будемо готуватися до гри. Хоча готуватися будемо вже зараз, в автобусі", – цитує Караваєва видання terrikon.

Після поразки Зоря залишається на 5-й сходинці, маючи в активі 32 очки.

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Теги
Олександр Караваєв Олександр Караваєв Шахтар Шахтар Зоря Зоря Шахтар - Зоря
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