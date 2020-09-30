"Посмотрим, придаст ли нам уверенности победа над Олимпиком (2:0). Я рад помочь команде, рад, что мы получили три очка. Два тура не выигрывали, а сейчас наконец победили. Думаю, будет легче. Боевой настрой и был, просто раньше не могли выиграть. Теперь победили – должно пойти.

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По сравнению с предыдущим матчем, у нас чуть больше времени на подготовку. Готовимся, в принципе, как всегда, в недельном режиме. Если вспомнить, в Чернигове матчи всегда тяжелые. Думаю, игра будет интересной для болельщиков и сложной для нас", – рассказал Коваленко в комментарии официальному сайту Шахтера.

Напомним, ранее Десна уже успела забрать очки у Динамо – 0:0 с киевлянами во втором туре УПЛ. Пока черниговцы и Шахтер имеют по 8 очков.

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