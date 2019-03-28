Коваль та Корзун не допомогли Аль-Фатеху уникнути поразки в чемпіонаті Саудівської Аравії

Гравці Аль-Фатеха Максим Коваль та Микита Корзун, які належать Динамо, не змогли здобути хоча б нічию у матчі з Аль-Хаземом.

Саудівська Аравія. Прем'єр-ліга, 25-й тур

Аль-Хазем – Аль-Фатех – 1:0

Гол: Ігбонаніке, 47

Аль-Фатех на виїзді мінімально програв Аль-Хазему. Господарі мало чимало нагод для взяття воріт, але впевнена гра Максима Коваля у воротах не дозволяла відкрити рахунок аж до 47-ї хвилини, коли відзначився Ігбонаніке. У другій 45-хвилинці зустрічі роботи у Коваля не поменшало. У другому таймі він залишив свої ворота сухими, але це не допомогло Аль-Фатеху забити бодай один гол.

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У підсумку поєдинок завершився закономірною перемогою Аль-Хазема з рахунком 1:0. Зазначимо, що інший "динамівець" Микита Корзун провів на полі усі 90 хвилин. Після 20 турів Аль-Фатех посідає 8 сходинку в чемпіонаті Саудівської Аравії.

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