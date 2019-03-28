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Коваль и Корзун не помогли Аль-Фатеху избежать поражения в чемпионате Саудовской Аравии

28 марта 23:50 11 Читати українською
Коваль и Корзун не помогли Аль-Фатеху избежать поражения в чемпионате Саудовской Аравии
Максим Коваль / фото: Футбол 24

Игроки Аль-Фатеха Максим Коваль и Никита Корзун, которые принадлежат Динамо, не смогли одержать хотя бы ничью в матче с Аль-Хазем.

Саудовская Аравия. Премьер-лига, 25-й тур

Аль-Хазем – Аль-Фатех – 1:0

Гол: Игбонанике, 47

Аль-Фатех на выезде минимально проиграл Аль-Хазему. Хозяева имели немало возможностей для взятия ворот, но уверенная игра Максима Коваля в воротах не позволяла открыть счет до 47-й минуты, когда отличился Игбонанике. Во второй 45-минутке встречи работы у Коваля меньше не стало. Во втором тайме он оставил свои ворота сухими, но это не помогло Аль-Фатеху забить хотя бы один гол.

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В итоге поединок завершился закономерной победой Аль-Хазема со счетом 1:0. Отметим, что еще один "динамовец" Никита Корзун провел на поле все 90 минут. После 20 туров Аль-Фатех занимает 8 место в чемпионате Саудовской Аравии.

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Мир Никита Корзун Никита Корзун Динамо Киев Динамо Киев Аль-Фатех Аль-Фатех Украинцы за рубежом Максим Коваль Максим Коваль
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