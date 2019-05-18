Коваль став найкращим голкіпером року у Саудівській Аравії

Голкіпер Аль-Фатеха Максим Коваль був визнаний найкращим на своїй позиції в Саудівській Аравії.

Максим Коваль провів 29 матчів у чемпіонаті Саудівської Аравії в складі Аль-Фатеха, в 11 з яких зберіг свої ворота "сухими". Нагадаємо, аравійський клуб орендував Коваля у київського Динамо.

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Впевнена гра українця дозволила йому стати найкращим голкіпером у чемпіонаті країни та потрапити в команду сезону.

Аль-Фатех завершив сезон 2018/19 на 9 позиції в турнірній таблиці першості. Клуб має право викупу Коваля у київського Динамо.

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