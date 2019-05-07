Наші за кордоном. Привид Мілевського з часів Динамо, українець-рятівник у Словаччині та 5 швів для Голодюка

"Футбол 24" розповідає, як проявили себе українські легіонери у європейських першостях за минулі сім днів.

Вже звично наші земляки подарували чимало приємних новин з полів Європи протягом минулого тижня. Українці продовжують привчати нас до своїх бомбардирських подвигів. В Бельгії Маліновський наблизив своїм голом Генк до чемпіонства. Шахов відзначився у золотому матчі за ПАОК. Олійник знову став рятівником своєї команди у Фінляндії, а Дудік вкотре забив у Білорусі.

Акцентуємо увагу на дублі Краєва у Молдові, дуже важливому голі Захарківа у Словаччині та стабільності Бушмана у Литві (цього разу гол+пас). Без курйозів також не обійшлося – пенальтисти Мілевський і Буднік свої спроби не реалізували, а Сваток відправив м’яч у власні ворота.

Радіємо за Артема Довбика, який після майже річної паузи повернувся на поле. Разом з тим, констатуємо травми в Угорщині, де Євген Селін та Олег Голодюк були замінені ще до перерви. Екс-карпатівець взагалі залишав поле на ношах.

Англія

Олександр Зінченко ще на крок наблизився до чемпіонства. Манчестер Сіті у важкому матчі переміг Лестер (1:0), а українець відіграв увесь матч, продовживши магію – Зінченко на полі, отже, чинний чемпіон перемагає.

"Наскільки ж поганим був Зінченко". Проблеми в обороні, непомітність в атаці й критика англійських ЗМІ за гру з Лестером

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Андрій Ярмоленко (Вест Хем) – 9 матчів, 2 голи, 2 ж.к., 459 хвилин

Олександр Зінченко (Манчестер Сіті) – 13 матчів, 1 ж.к., 1063 хвилини

Іспанія

Андрій Лунін з лави запасних спостерігав за сенсаційною перемогою Леганеса у виїзному матчі із Севільєю (3:0).

Альбасете без дискваліфікованого Романа Зозулі не зумів здолати одного з аутсайдерів Сегунди Нумансію (0:0).

Євген Селезньов протягом останнього часу потрапляє на сторінки футбольних сайтів лише завдяки своїм інтерв’ю, а не матчам за Малагу. У минулому турі його знову не було у заявці.

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Андрій Лунін (Леганес) – 3 матчі, 1 пропущений гол, 184 хвилини

Василь Кравець (Леганес) – 5 матчів, , 2 ж.к., 403 хвилини

Роман Зозуля (Альбасете) – 31 матч, 8 голів, 7 ж.к., 3 ч.к., 2644 хвилини

Євген Селезньов (Малага) – 11 матчів, 347 хвилин

Орест Лебеденко (Луго)

Німеччина

Євген Коноплянка звично опинився поза заявкою Шальке – гельзенкірхенці та Аугсбург голів не забивали.

Шальке активно підбирає нового головного тренера та менеджерів – хто здатен змінити плачевну ситуацію для Коноплянки

Дуйсбург зіграв два поєдинки на тижні – спочатку була зафіксована нічия з Армінією (2:2), а потім "зебри" перемогли Хольштайн (2:0). В першій зустрічі Борис Тащи вийшов у старті і відбігав 61 хвилину, а на вихідних відіграв заключні 29 хвилин.

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Євген Коноплянка (Шальке) – 12 матчів, 1 гол, 1 ч.к., 643 хвилини

Борис Тащи (Дуйсбург) – 17 матчів,1 гол, 3 ж.к.,1097хвилин

Ігор Березовський (Дармштадт)

Бельгія

У п’ятницю ввечері за кілька годин до свого дня народження Руслан Маліновський зробив собі подарунок. Українець відіграв 66 хвилин за Генк у протистоянні з Антверпеном (4:0) і відкрив рахунок у зустрічі, реалізувавши пенальті.

Маліновський посів друге місце у голосуванні за найкращого гравця року в чемпіонаті Бельгії

Продовжує зазнавати невдач найбільш українська команда Бельгії. У середу Гент програв фінал Кубка нижчоліговому Мехелену (1:2), а на вихідних поступився Брюгге (0:1). Роман Безус був єдиним з наших земляків, хто зіграв у фіналі Кубка Бельгії (22 хвилини). У внутрішній першості Безус та Роман Яремчук вийшли у старті Гента, однак хавбек був замінений на 74-й хвилині. Ігор Пластун спостерігав за черговою поразкою своєї команди з лави запасних.

Андрій Бацула також з лави запасних спостерігав за перемогою Кортрейка у протистоянні з Ваасланд-Бевереном (2:1), а Євген Макаренко за виграшем Андерлехта у битві зі Стандардом (2:1).

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Ігор Пластун (Гент) – 16 матчів,1 ч.к., 1381 хвилина

Роман Безус (Гент) – 13 матчів, 4 ж.к.,434 хвилини

Роман Яремчук (Гент) – 34 матчі, 8 голів, 7 ж.к., 2591 хвилина

Євген Макаренко (Андерлехт) – 15 матчів, 5 ж.к., 1234 хвилини

Руслан Маліновський (Генк) – 35 матчів, 13 голів, 8 ж.к., 1 ч.к., 2831 хвилина

Єгор Назарина (Антверпен) – 9 матчів, 1 ж.к., 546хвилин

Андрій Бацула (Кортрейк) – 12 матчів, 2 ж.к., 678 хвилин

Туреччина

Микола Морозюк відіграв весь матч проти Анкарагюджю (2:2). Українець опинився в центрі суперечливого епізоду – проти Морозюка грубо зіграли у центрі поля, проте арбітр цей епізод проігнорував, а суперник відзначився забитим голом. Лише після перегляду VAR суддя скасував гол і нагородив кривдника Морозюка жовтою карткою.

Сергій Рибалка та його Сівасспор посприяли інтризі у чемпіонській гонці. Лідер Істанбул Башакшехір не зумів обіграти команду українця (0:0) і дозволив Галатасараю та Бешикташу наблизитися до себе. Рибалка був замінений у компенсований час.

Гольовий пас Артема Кравця не допоміг Кайсеріспору перемогти Трабзонспор. Українець відіграв весь поєдинок, а його команда зазнала поразки (2:4).

Дмитро Коркішко допоміг Хатайспору здолати Болуспор (4:1). Українець вступив у гру на 77-й хвилині. До цього Дмитро востаннє виходив на поле ще у середині березня.

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Сергій Рибалка (Сівасспор) – 25 матчів, 2 голи, 2 ж.к., 1802 хвилини

Євген Опанасенко (Коньяспор) – 9 матчів, 597 хвилин

Артем Кравець (Кайсеріспор) – 20 матчів, 4 голи, 3 ж.к., 1094 хвилини

Олександр Кучер (Кайсеріспор) – 18 матчів, 6 ж.к., 1019 хвилин

Микола Морозюк (Різеспор) – 11 матчів, 1 ж.к., 1 ч.к., 875 хвилин

Олександр Гладкий (Адана Демірспор) – 11 матчів, 4 голи, 1 ж.к., 535 хвилин

Дмитро Коркішко (Хатайспор) – 20 матчів, 2 голи, 3 ж.к., 557 хвилин

Греція

В заключному матчі чемпіонату Греції ПАОК офіційно оформив чемпіонство завдяки перемозі над ПАС Яніною (2:0). До того ж команда із Салонік за весь сезон у внутрішній першості жодного разу не поступилася. Євген Шахов вийшов на заміну при рахунку 1:0, а вже за мить після цього відзначився забитим голом. Більше за українця в чемпіонаті у складі ПАОК забили лише два футболісти.

Варто додати, що для ПАС Яніни цей матч став останнім в елітному дивізіоні – наш Владислав Наумець за весь сезон не відіграв навіть повноцінного тайму.

Вперше за два місяці зіграв Дмитро Чигринський. В заключному турі АЕК переміг Левадіакос (3:0) і завоював бронзові медалі, а українець провів на полі 78 хвилин.

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Євген Хачеріді (ПАОК) – 3 матчі, 2 ж.к., 185 хвилин

Євген Шахов (ПАОК) – 21 матч, 5 голів, 6 ж.к., 1507 хвилин

Дмитро Чигринський (АЕК) – 15 матчів, 1 ж.к., 1293 хвилини

Владислав Наумець (Яніна) – 3 матчі, 34 хвилини

Данія

У неділю в Данії сталася знакова подія – після надзвичайно довгої паузи повернувся на поле Артем Довбик. Українець востаннє грав ще в липні і пропустив тривалий період через травму. Його Мідтьюланд програв Оденсе (1:3), а Довбик вийшов на заміну на 74-й хвилині, коли усі голи було забито.

Есб’єрг Юрія Яковенка зіграв внічию з Норшелланом (0:0). Українець вийшов у старті і відіграв 64 хвилини.

Вайле з трьома українцями зіграє лише наступного вікенду.

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Юрій Яковенко (Есб’єрг) – 24 матчі, 5 голів, 6 ж.к., 960 хвилин

Владіс-Еммерсон Іллой-Айєт (Вайле) – 11 матчів, 4ж.к., 691 хвилина

Владлен Юрченко (Вайле) – 16 матчів, 3 голи, 1 ж.к., 926 хвилин

Сергій Гринь (Вайле) – 7 матчів, 2 голи, 1 ж.к., 496 хвилин

Артем Довбик (Мідтьюланд) – 3 матчі, 1 ж.к., 105 хвилин

Фінляндія

Сейняйокі Дениса Олійника у вівторок переміг КПВ (1:0). Українець пішов з поля на 80-й хвилині, а вже за мить його команда забила єдиний гол.

На вихідних Сейняйокі зіграв внічию з Лахті (1:1), а Олійник відкрив рахунок у поєдинку! Екс-гравцю Дніпра та Металіста вдався розкішний удар.

Проте на 90+2-й хвилині господарі врятувалися від поразки. Варто зауважити, що Денис розпочав матч із лави запасних, а вступив у гру на 57-й хвилині і був дуже активним протягом відведеного часу. Команда українця поки лідирує у чемпіонаті Фінляндії, хоча у конкурентів ще є кілька матчів у запасі.

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Денис Олійник (Сейняйокі) – 7 матчів, 3 голи, 3 ж.к., 563 хвилини

Швеція

АФК Ескільстуна (3:1), якій наприкінці травня грати у фіналі Кубка Швеції, поступилася вчетверте поспіль. Цього разу команда Івана Бобка програла АІК (1:2). Українець відіграв 66 хвилин, участі у гольових епізодах не брав. Ігоря Левченка не було у заявці – якби він туди потрапив то точно вийшов би на поле через вилучення колеги на 45-й хвилині.

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Іван Бобко (АФК Ескільстуна) – 4 матчі, 1 гол, 216 хвилин

Ігор Левченко (АФК Ескільстуна) – 1 матч, 1 пропущений гол, 90 хвилин

Чехія

Тарас Качараба та його Слован змогли встояти у битві з лідером – матч зі Славією завершився внічию 0:0. Українець відіграв увесь поєдинок.

Едуард Соболь також провів на полі усі 90 хвилин, а його Яблонець поступився Вікторії з Пльзеня (1:2). Ще до 83-ї хвилини команда українця була попереду. Не скажеш, що у голах є безпосередня вина Соболя, але обидва голи суперника прийшли з флангу українця.

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Тарас Качараба (Слован) – 27 матчів, 1 гол, 3 ж.к., 2336 хвилин

Едуард Соболь (Яблонець) – 17 матчів, 1 гол, 2 ж.к., 1250 хвилин

Сербія

Раднічки Тараса Бондаренка на тижні зіграли два поєдинки. Спочатку виграли на виїзді у Пролетера (3:2), а у неділю не змогли обіграти Войводину (0:0). Бондаренко відіграв 180 хвилин. Уродженця Запоріжжя вже можна вітати із срібними медалями.

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Тарас Бондаренко (Раднічки) – 30 матчів, 2 голи, 2ж.к., 2543 хвилини

Польща

Володимир Костевич провів весь матч проти Заглембє (1:1), участі в гольових епізодах не брав. Познанці втратили перемогу на останніх хвилинах після суперечливого кількахвилинного розбору епізоду з пенальті. Арбітр спочатку нагородив гравця Заглембє жовтою карткою за симуляцію, а після перегляду VAR змінив своє рішення.

Медзь без Антона Каніболоцького в заявці розійшлася миром з Короною (0:0).

У неділю Краковія, яка ще відносно нещодавно була серед аутсайдерів, перемогла Лехію (2:0) і піднялася на четверту сходинку Екстракляси. Прикро, що Олексій Дитятьєв лише з лави запасних спостерігав за перемогою своєї команди.

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Олексій Дитятьєв (Краковія) – 27 матчів, 1 гол, 6ж.к., 2260 хвилин

Антон Каніболоцький (Медзь) – 20 матчів, 30 пропущених голів, 1800хвилин

Володимир Костевич (Лех) – 24 матчі, 1 гол, 1 ж.к., 2012 хвилин

Угорщина

Поки тривають пристрасті та з’ясування відносин з Іваном Петряком, Ференцварош Сергія Реброва переміг Уйпешт (2:1). Ігор Харатін відіграв за новоспеченого чемпіона весь матч і отримав жовту картку.

Дьошдьор з усіх сил намагається втриматися в еліті – цього разу команда Сергія Шестакова перемогла другу команду ліги Віді (2:1). Українець відіграв 45 хвилин.

Мезакьовешд на виїзді переміг МТК (1:0). За господарів лише 31 хвилину відіграв Євген Селін – українця замінили через ушкодження. У складі переможців весь поєдинок провів Михайло Месхі. Також за Мезакьовешд 62 хвилини відіграв Шандор Вайда.

Серйозної травми зазнав Олег Голодюк. Українець вийшов у старті Халадаша на поєдинок з Пакшем (1:1), був активним на старті зустрічі, однак на 20-й хвилині у боротьбі із суперником зазнав розсічення. Близько чотирьох хвилин лікарі чаклували над українцем, який, зрештою, залишав поле на ношах.

Розсічення чола виявилося глибоким і Голодюку наклали 5 швів. За словами Олега, найгірші прогнози не справдилися, і він має велике бажання вийти на поле вже у наступному турі.

Щодо самої гри, то тут важко не згадати слова Юрія Габовди, який провів на полі усі 90 хвилин. В інтерв’ю "Футбол 24" українець скаржився на фортуну. У грі з Пакшем його команда вела у рахунку до останніх секунд, проте на третій з трьох компенсованих хвилин Габор Кірай пропустив після прямого удару з кутового. Фантастика! Для команди, яка бореться за збереження місця в еліті, ці втрачені очки стали фатальними.

Дебрецен Олександра Надя програв Кішварді (1:3) з Антоном Кравченком, Богданом Мельником та Романом Карасюком. Усі українці відіграли до фінального свистка. Звинувачувати нашого голкіпера у пропущених голах не варто – пенальті і два постріли впритул.

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Сергій Ребров (Ференцварош) – 26 матчів: 18 перемог, 3 нічиїх, 5 поразок

Олександр Надь (Дебрецен) – 29 матчів, 33 пропущених голи, 4 ж.к., 2610 хвилин

Артем Кичак (МТК) – 25 матчів, 40 пропущених голів, 2 ж.к., 2250хвилин

Євген Селін (МТК) – 27 матчів, 1 гол, 4 ж.к., 2166 хвилин

Іван Петряк (Ференцварош) – 28 матчів, 6 голів, 5 ж.к., 2349 хвилин

Ігор Харатін (Ференцварош) – 12 матчів, 2 голи, 2 ж.к., 1050 хвилин

Сергій Шестаков (Дьошдьор) – 29 матчів, 3 ж.к., 2416 хвилин

Михайло Месхі (Мезакьовешд) – 24 матчі, 8 ж.к., 1687 хвилин

Шандор Вайда (Мезакьовешд) – 28 матчів, 5 голів, 2 ж.к., 1765 хвилин

Юрій Габовда (Халадаш) – 28 матчів, 1 гол, 7 ж.к., 2475 хвилин

Олег Голодюк (Халадаш) – 8 матчів, 1 гол, 3 ж.к., 578 хвилин

Роман Карасюк (Кішварда) – 28 матчів, 3 ж.к., 1868 хвилин

Віктор Гей (Кішварда) – 5 матчів, 294 хвилини

Богдан Мельник (Кішварда) – 22 матчі, 1 гол, 2 ж.к., 1657 хвилин

Антон Кравченко (Кішварда) – 12 матчів, 1 гол, 3 ж.к., 1071 хвилина

Павло Лук’янчук (Кішварда) – 13 матчів, 1 гол, 5 ж.к. 1 ч.к., 988 хвилин

Андрій Черепко (Кішварда)

Північна Македонія

Євген Новак відіграв 90 хвилин, а його Вардар зіграв у результативну нічию зі Шкупі (2:2). Вини українця у пропущених голах немає.

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Євген Новак (Вардар) – 27 матчів, 2 голи, 4 ж.к., 2430хвилин

Кіпр

В заключному турі нижньої шістки Докса Євгена Павлова програла вдома Алкі (0:1). Наш нападник відіграв останні 15 хвилин.

Ерміс, де до останнього часу виступав Ярослав Мартинюк (зараз він вільний агент), безнадійно залишив еліту. Тепер офіційно.

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Євген Павлов (Докса Катокопіас) –25 матчів, 3 голи, 5 ж.к., 943 хвилини

Хорватія

Олександр Сваток відіграв 90 хвилин у двобої Хайдука та Інтера із Запрешича (3:2). Все розпочалося максимально жахливо для українця – він відзначився автоголом (варто звернути увагу на доброзичливу реакцію кіпера Йосіпа Посавеца).

Однак потім команді зі Спліта вдалося перевернути все з ніг на голову і тріумфувати.

Дмитро Льопа вступив у гру проти Славена відразу по перерві, коли його Осієк програвав 0:1. Попри на старання українця, матч так і завершився. Осієк та Хайдук ділять третє місце у чемпіонаті Хорватії.

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Дмитро Льопа (Осієк) – 12 матчів, 2ж.к., 391 хвилина

Олександр Сваток (Хайдук) – 8 матчів, 2 ж.к., 1 ч.к., 692 хвилини

Словаччина

Юрій Захарків врятував від поразки Земплін у матчі з Середом (2:2). Вихованець Карпат вийшов на заміну на 79-й хвилині при рахунку 1:2. Ба більше, Земплін перебував у меншості через вилучення. Захарків забив рятівний гол на 90+2-й хвилині, скориставшись невдалим виходом суперника з оборони.

Весь поєдинок у складі команди з Міхаловце провів Данило Бескоровайний. Судячи з хайлайтів, провів його не особливо впевнено.

Станіслав Біленький спостерігав за перемогою ДАК у виїзному матчі проти Жиліни (2:1) з лави запасних.

Слован вже у статусі чемпіона без Артема Сухоцького програв Ружомбероку (2:3).

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Артем Сухоцький (Слован) – 23 матчі, 1 гол, 2 ж.к., 2043 хвилини

Данило Бескоровайний (Земплін) – 22 матчі, 5ж.к., 1911 хвилин

Юрій Захарків (Земплін) – 5 матчів, 2 голи, 228 хвилин

Максим Третьяков (ДАК 1904) – 17 матчів, 1 гол, 1 ж.к., 857 хвилин

Станіслав Біленький (ДАК 1904) – 6 матчів, 25 хвилин

Владислав Хомутов (Злате Моравце) – 3 матчі, 118 хвилин

Казахстан

На тижні в Казахстані відбулося два тури. У середу українці результативними діями не відзначалися, а Астана Романа Григорчука виграла 3:0 на виїзді в Атирау. Зате на вихідних чинний чемпіон вдома сенсаційно поступився Іртишу (0:1).

Після 6 матчів без пропущених голів Дмитро Непогодов нарешті перервав свою "суху" серію, пропустивши почергово від Тобола та Атирау. Більше того, в одному з матчів українець з казахським паспортом (під час гімну Казахстану кіпер, наприклад, тримає руку на серці) парирував пенальті. Непогодов зберігав ворота на замку понад 11 годин, точніше 677 хвилин!

Також відзначаємо перемогу Жетису над Таразом (1:0). Наш Руслан Степанюк відіграв весь матч, проте до активу може записати лише влучання у стійку.

Адерінсола Есеола був активним, мав кілька непоганих моментів, проте його Кайрат вдома програв Тоболу (0:1), пропустивши єдиний гол на 87-й хвилині.

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Роман Григорчук (Астана) – 10 матчів: 8 перемог, 1 нічия, 1 поразка

Адерінсола Есеола (Кайрат) – 7 матчів, 3 голи, 1 ж.к., 495 хвилин

Кирило Ковальчук (Ордабаси) – 7 матчів, 337 хвилин

Дмитро Непогодов (Ордабаси) – 8 матчів, 2 пропущених голи, 1 ж.к., 720 хвилин

Руслан Степанюк (Жетису) – 8 матчів, 647 хвилин

Різван Аблітаров (Атирау) – 9 матчів, 2 ж.к., 1 ч.к., 743 хвилини

Андрій Ткачук (Атирау) – 11 матчів, 2 ж.к., 873 хвилини

Сергій Загинайлов (Атирау) – 8 матчів, 453 хвилини

Євген Ткачук (Шахтар Караганда) – 9 матчів, 1 гол, 2 ж.к., 810 хвилин

Артем Барановський (Шахтар Караганда) – 9 матчів, 1 гол, 2 ж.к., 810 хвилин

Білорусь

Знову відзначився забитим голом Артем Дудік. Вихованець Волині допоміг Слуцьку здолати мінське Динамо (2:1). Для Дудіка це третій гол у трьох матчах поспіль.

Брестське Динамо вже на 20-й секунді заробило пенальті в двобої з Мінськом. Сталося це зусиллями Олексія Хобленка. Вирок взявся виконувати Артем Мілевський і не зумів перехитрити екс-воротаря ФК Харків Сергія Веремка.

У 2010-му Мілевський у статусі нападника київського Динамо програв дуель Веремку в поєдинку Ліги Європи проти БАТЕ.

В підсумку команда з Бреста таки перемогла мінчан. Гольовим пасом за столичну команду відзначився українець Олександр Васильєв.

Славія на виїзді перемогла Енергетик (2:1). Після прострілу українця Максима Слюсаря гравець суперника зрізав м’яч у власні ворота.

Микита Татарков допоміг солігорському Шахтарю перемогти Іслоч (1:0) і закріпитися на першій сходинці ліги. Вихованець запорізького Металурга вступив у гру на 41-й хвилині, а згодом був замінений на 86-й хвилині.

В понеділок Гомель поступився Вітебську (1:2). За обидві команди зіграли кілька українців, проте традиційно в центрі уваги опинився найкращий бомбардир ліги Віталій Квашук. Він багато працював, брав ініціативу на себе, однак врятувати команду від поразки не зміг. І все ж йому вдався красивий удар з кутового, який став гольовим. В протоколі поєдинку цей гол записали на партнера Квашука. Також відзначаємо хорошу нагоду Максима Фещука збільшити рахунок – вихованець Карпат з хорошої позиції влучив у штангу.

В якості бонусу – перемога Богдана Мишенка у номінації "Лепшы гол красавiка". На тижні гол українця було визнано найкращим у квітні.

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Олександр Нойок (Динамо Брест) – 3 матчі, 145 хвилин

Олексій Хобленко (Динамо Брест) – 5 матчів, 90 хвилин

Артем Мілевський (Динамо Брест) – 6 матчів, 1 ж.к., 425 хвилин

Євген Зубейко(Мінськ) – 3 матчі, 266 хвилин

Олександр Васильєв (Мінськ) – 6 матчів, 1 ж.к., 540 хвилин

Владислав Насібулін (Мінськ) – 2 матчі, 99 хвилин

Олег Карамушка (Вітебськ) – 3 матчі, 1 ж.к., 123 хвилини

Максим Фещук (Вітебськ) – 4 матчі, 1 ж.к., 287 хвилин

Артем Старгородський(Вітебськ) – 5 матчів, 2 голи, 480 хвилин

Василь Прийма (Шахтар) – 2 матчі, 92 хвилини

Микита Татарков (Шахтар) – 5 матчів, 105 хвилин

Олександр Батищев (Торпедо) – 6 матчів, 537 хвилин

Олексій Збунь (Торпедо) – 6 матчів, 1 ж.к., 100 хвилин

Артем Дудік (Слуцьк) – 6 матчів, 3 голи, 533 хвилини

Юрій Тетеренко (Слуцьк) – 4 матчі, 314 хвилин

Олексій Курилов (Слуцьк) – 4 матчі, 2 ж.к., 360 хвилин

Євген Смірнов (Гомель) – 5 матчів, 2 ж.к., 365 хвилин

Бадрі Акубардія (Гомель) – 5 матчів, 386 хвилин

Віталій Квашук (Гомель) – 6 матчів, 5 голів, 540 хвилин

Дмитро Терещенко (Гомель) – 4 матчі, 154 хвилини

Богдан Мишенко (Торпедо-БелАЗ) – 6 матчів, 2 голи, 1 ж.к., 467 хвилин

Дмитро Юсов (Торпедо-БелАЗ) – 1 матч, 7 хвилин

Юрій Пантя (Славія) – 6 матчів, 540 хвилин

Редван Мемешев (Славія) – 5 матчів, 1 гол, 340 хвилин

Ігор Воронков (Славія) – 4 матчі, 349 хвилин

Максим Слюсар (Славія) – 6 матчів, 2 голи, 2 ж.к., 491 хвилина

Дмитро Білоног (Динамо Мн) – 4 матчі, 327 хвилин

Молдова

Кодру Владислава Боброва приймав Динамо-Авто Владислава Краєва. Протистояння видалося результативним, а перемогу з рахунком 5:2 святкували гості. Приємно, що ключову роль у цьому зіграв Краєв, який оформив дубль.

Голи Владислава на 01:05 та 02:05

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Андрій Блізніченко (Шериф) – 4 матчі, 3 гол, 282 хвилини

Владислав Краєв(Динамо-Авто) – 5 матчів, 3 голи, 374 хвилини

Мирослав Мазур (Сфинтул Георге) – 6 матчів, 1 гол, 2 ж.к.,451 хвилина

Владислав Бобров (Кодру) – 8 матчів, 720 хвилин

Португалія

Євген Сердюк традиційно поза заявкою Боавішти.

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Євген Сердюк (Боавішта)

Ізраїль

Антон Братков також не має ігрової практики. На офіційному сайті Маккабі з Петах-Тикви українець все ще є у ростері команди.

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Антон Братков(Маккабі П-Т) – 1 матч, 1 ж.к., 90 хвилин

Азербайджан

Через серію травм, яка спіткала більшу частину українських легіонерів у Азербайджані на поле в минулому турі вийшов лише Марко Девіч. Серб з українським паспортом відіграв весь матч проти Сумгаїта (0:1).

Олександр Рибка нещодавно був прооперований у Туреччині.

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Марко Девіч (Сабах) – 20 матчів, 8 голів, 5 ж.к., 2ч.к., 1641 хвилина

Дмитро Безотосний (Габала) – 21 матч, 19 пропущених голів, 1845 хвилин

Кирило Петров (Нефтчі) – 20 матчів, 6 ж.к., 1689 хвилин

Олександр Рибка (Сабаїл) – 11 матчів, 11 пропущених голів, 3ж.к., 1 ч.к., 932 хвилини

Валерій Куценко (Кешля) – 10 матчів, 1 ж.к., 604 хвилини

Вірменія

На тижні у Вірменії було зіграно десяток матчів, проте наші легіонери голів не забивали. Відзначаємо вихід у складі Лорі Данила Рябенка, який, втім, своїй команді не допоміг – поразка 1:3 від Бананца.

Стабільно перемагає Пюнік Сергія Шевчука та Максима Трусевича. Команда є лідером першості, а Шевчук основним її гравцем.

В понеділок друге вилучення за місяць отримав Михайло Калугін. Хоч його Арарат переміг Арцах (2:1) у битві аутсайдерів, проте українець не стримав емоцій і наприкінці зустрічі обмінявся жорсткими підкатами з суперником. Все завершилося тим, що Калугін отримав удар кулаком по обличчю, проте також побачив перед собою червону картку. Крім того, відзначаємо класну гольову передачу від Андрія Яковлєва.

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Максим Трусевич (Пюнік) – 20 матчів, 1 гол, 5ж.к.,1694 хвилини

Сергій Шевчук (Пюнік) – 11 матчів, 1 гол, 1 ж.к., 822 хвилини

Дмитро Клімаков(Арцах) – 6 матчів, 1 гол, 2 ж.к., 305 хвилин

Данило Рябенко (Лорі) – 3 матчі, 6 пропущених голів, 232 хвилини

Андрій Яковлєв (Арарат) – 7 матчів, 490 хвилин

Михайло Калугін (Арарат) – 7 матчів, 2 ж.к., 2 ч.к., 483 хвилини

Грузія

Дмитро Іванісеня з лави запасних спостерігав за розгромною перемогою його тбіліського Динамо над Сіоні (5:1).

Кутаїське Торпедо в непростому матчі перемогло батумське Динамо (3:2). Олександр Азацький та Гіулі Манджгаладзе відіграли по 90 хвилин у складі протилежних команд. В переможній атаці господарів взяла участь практично вся команда, зокрема й Азацький.

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Дмитро Іванісеня (Динамо Тб) – 9 матчів, 1 гол, 3 ж.к., 514 хвилин

Олександр Азацький (Торпедо Кт) – 11 матчів, 2 голи, 990 хвилин

Амбросій Чачуа (Торпедо Кт) – 6 матчів, 125 хвилин

ГіуліМанджгаладзе (Динамо Батумі) – 10 матчів, 1 гол, 4 ж.к., 1 ч.к.,900 хвилин

Денис Шеліхов (Сабуртало)

Латвія

Данило Кучер відстояв насухо в матчі проти Метти (1:0). Даугавпілс майже протягом всього матчу захищався, а наш кіпер здійснив з десяток сейвів. Одного разу його врятувала штанга. Відмінний матч для українця! Богдан Коваленко з’явився на полі вже у компенсований час.

Максим Марусич вийшов у старті РФШ на матч з Лієпаєю (0:0) і відіграв 59 хвилин. В пасиві українця жовта картка.

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Максим Марусич (РФШ) – 5 матчів, 1 гол, 1 ж.к.,189 хвилин

Богдан Коваленко (Даугавпілс) – 7 матчів, 2 ж.к., 326 хвилин

Данило Кучер (Даугавпілс) – 6 матчів, 9 пропущених голів, 810хвилин

Олексій Геловані (Валмієра) – 7 матчів, 3ж.к.,566 хвилин

Литва

Юрій Бушман вкотре підтвердив статус одного з ключових футболістів чемпіонату Литви. Він традиційно успішно записував до свого активу гольові передачі, а у протистоянні з Палангою оформив гол+пас. Кауно Жальгіріс переміг 3:0, а українець долучився до другого та третього голів своєї команди. Спочатку Бушман класно виконав штрафний, а потім відмінно подав кутовий, після чого його партнер злету відправив м’яч у ворота. Екс-гравець київського Арсеналу є найкращим асистентом A-lyga.

Гол Юрія на 00:55, передача на 02:30

Андрій Карвацький відіграв 75 хвилин проти Жальгіріса – його Паневежис поступився лідеру (1:2). Переможний гол суперник забив вже після того, як українець залишив поле.

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Денис Підручний (Стумбрас) – 2 матчі, 2 хвилини

Єгор Кондратюк (Стумбрас) – 1 матч, 3 хвилини

Юрій Бушман(Кауно Жальгіріс) – 9 матчів, 1 гол, 2 ж.к., 810 хвилин

Андрій Карвацький (Паневежис) – 8 матчів, 1 ж.к., 634 хвилини

Естонія

Євген Буднік, Юрій Ткачук та Андрій Маркович зустрілися в очному протистоянні. Як не дивно, Левадія, яка дуже впевнено почала сезон, вдруге поспіль поступилася. Команда Марковича перемогла з рахунком 2:1, а всі українці відіграли поєдинок до кінця. Наші земляки є провідними футболістами у складах своїх команд і ще до перерви вони стали ключовими фігурами цікавого епізоду. М’яч після удару гравця Левадії влучив у руку Марковичу (повтор це не доводить), а Будник взявся виконувати пенальті. Євген, який раніше лузав пенальті, як горішки, цього разу схибив.

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Андрій Маркович (Нимме Калью) – 9 матчів, 2 ж.к., 810 хвилин

Юрій Ткачук (Левадія) – 6 матчів, 2 ж.к., 1 ч.к., 540 хвилин

Ігор Жураховський (Левадія) – 7 матчів, 2 голи, 578 хвилин

Євген Буднік (Левадія) – 8 матчів, 9 голів, 3 ж.к., 785 хвилин

Наші за кордоном. Шахов – творець чемпіонства, Юрченко в центрі скандалу, українці ведуть Реброва до золота